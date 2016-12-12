Инвестфонды Gagarin Capital, Partech Ventures и другие инвесторы вложили $2,3 млн в российскую компанию Wallarm, об этом «Роем!» рассказал сооснователь и COO компании Степан Ильин. Лидирующим инвестором выступил Partech, отметил Ильин. Оценку компании и проданную долю Ильин раскрыть отказался.

Компания привлекает инвестиции, хотя работает «в плюс». «Мы прибыльны уже довольно продолжительное время. Но чтобы развиваться на большом рынке, нам нужны дорогие ресурсы. Это высококлассные люди, которых мы себе не смогли бы позволить без инвестиций», — говорит Ильин.

Фонд Gagarin Capital Николая Давыдова участвовал в создании проектов Prisma и MSQRD. Европейский инвестфонд Partech Ventures финансировал такие компании, как Business Object, которую позднее приобрел SAP, и La Fourchette, приобретенную TripAdvisor.

«Вы смотрели сериал Silicon Valley? Там нет шуток — это почти документальный фильм. Но вот чего там не показано, так это каково проводить по 8 встреч в день на протяжении месяца. Каждый раз начинать с нуля и рассказывать, что ты сделал такого, что должно поменять рынок. Не остаётся никаких эмоций вообще, иной раз ощущаешь себя попугаем, который галдит одно и тоже по кругу. Это очень хорошая тренировка, чтобы потом вернуться к работе с новыми силами. Это было очень трудно, но мы справились, чтобы приняться за еще более трудные задачи», — говорит Иван Новиков, сооснователь и генеральный директор Wallarm.

Сервис Wallarm специализируется на поиске критических уязвимостей в ИТ-системах. Созданная Wallarm система определяет типичное поведение пользователя, анализируя все HTTP-запросы, и отличает наиболее опасные действия хакеров от обычных запросов, что позволяет обнаруживать многие из критических уязвимостей в автоматизированном режиме. Компания сотрудничает с «Яндекс», QIWI, «Эльдорадо», Acronis, Wargaming и рядом других.

Ильин, один из основателей Wallarm, раньше был главным редактором журнала «Хакер». Осенью 2013 года Wallarm получил $500 тысяч в фонде Runa Capital. В августе 2016 года акселератор Y Combinator купил 7% акций проекта за $120 тысяч.