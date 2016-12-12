Демьян Кудрявцев напомнил, как он купил ЗАО, издающее «Ведомости», у финской Sanoma в 2015 году и рассказал про случай, произошедший на внутренней «кухне», во время покупки. Демьян Кудрявцев утверждает, что вместе с газетой он купил и компанию, оказывающую услуги по подписке. Пока он и финны готовились к сделке, глава отдела корпоративной прессы Галина Устинова тоже подготовилась — и увела от нового хозяина корпоративных клиентов. Кудрявцев оценил масштаб: «Три месяца нелояльности к предыдущему работодателю. Ну и ещё 4 месяца к следующему. Именно столько времени учредитель этой компании Галина Устинова продолжала работать в «Индепендент Медиа», уже сделав конкурента. Ну и миллионы рублей уведённых контрактов». Старых клиентов ЗАО сейчас, по утверждению Кудрявцева, обслуживает фирма Устиновой и партнёров — ООО «Кастом паблишинг груп».
Расскажу вам чудесную историю. Финская компания Санома решает продать свои российские активы. Одним из активов, который попадает в пакет с третью "Ведомостей", становится отдел корпоративной прессы, традиционно сильный в Индепендент, которым руководит Галина Устинова. Договоренность об этом достигнута примерно в феврале месяце 2015 года. Сделка совершена в мае. Через пару месяцев становится очевидно, что отдел, заявленный как прибыльный, на самом деле убыточен, а через некоторое время он начинает терять клиентов, приходится его переформатировать и расстаться с частью сотрудников, включая руководителя. Все это время я расстраивался, что у меня не было времени разобраться, что же там случилось на самом деле, не удалось подробно поговорить с госпожей Устиновой - в остальных отделах царил приблизительно тот же постфинский хаос, и надо было заниматься ими в первую очередь.
Но прошёл год, пыль осела, некоторые клиенты, среди них пара системообразующих, вынырнули на поверхность. Но не у известных, давно работающих конкурентов, а в новой компании. Созданной, внимание, в марте 2015 года. Компания вынуждена компенсировать свою молодость некоторой прямолинейностью названия - "Кастом паблишинг груп", ведь ООО "Лютик" трудно участвовать в нормальных тендерах. Но это и хорошо, чтобы у нас не оставалось сомнений в роде деятельности этой лавки. Что осталось? Выяснить учредителей. Это не сложно. https://sbis.ru/contragents/7708251526/770801001… вот по этой ссылке все дают. Один из учредителей Галина Устинова, директор - Устинов. Остальные учредители тоже из этого издательского дома. Март месяц. Три месяца нелояльности к предыдущему работодателю. Ну и ещё 4 месяца к следующему. Именно столько времени учредитель этой компании Галина Устинова продолжала работать в Индепендент Медиа, уже сделав конкурента. Ну и миллионы рублей уведённых контрактов. Как говорил в таких случаях Питер Пен: "Ты очень смелая."
А вы думали, что коррупция это когда дети прокурора скупают соль? Коррупция у нас дома. Она везде.
Копия текста удалённого поста.
Расскажу вам чудесную историю. Финская компания Санома решает продать свои российские активы. Одним из активов, который попадает в пакет с третью "Ведомостей", становится отдел корпоративной прессы, традиционно сильный в Индепендент, которым руководит Галина Устинова. Договоренность об этом достигнута примерно в феврале месяце 2015 года. Сделка совершена в мае. Через пару месяцев становится очевидно, что отдел, заявленный как прибыльный, на самом деле убыточен, а через некоторое время он начинает терять клиентов, приходится его переформатировать и расстаться с частью сотрудников, включая руководителя. Все это время я расстраивался, что у меня не было времени разобраться, что же там случилось на самом деле, не удалось подробно поговорить с госпожей Устиновой - в остальных отделах царил приблизительно тот же постфинский хаос, и надо было заниматься ими в первую очередь.
Но прошёл год, пыль осела, некоторые клиенты, среди них пара системообразующих, вынырнули на поверхность. Но не у известных, давно работающих конкурентов, а в новой компании. Созданной, внимание, в марте 2015 года. Компания вынуждена компенсировать свою молодость некоторой прямолинейностью названия - "Кастом паблишинг груп", ведь ООО "Лютик" трудно участвовать в нормальных тендерах. Но это и хорошо, чтобы у нас не оставалось сомнений в роде деятельности этой лавки. Что осталось? Выяснить учредителей. Это не сложно. https://sbis.ru/contragents/7708251526/770801001… вот по этой ссылке все дают. Один из учредителей Галина Устинова, директор - Устинов. Остальные учредители тоже из этого издательского дома. Март месяц. Три месяца нелояльности к предыдущему работодателю. Ну и ещё 4 месяца к следующему. Именно столько времени учредитель этой компании Галина Устинова продолжала работать в Индепендент Медиа, уже сделав конкурента. Ну и миллионы рублей уведённых контрактов. Как говорил в таких случаях Питер Пен: "Ты очень смелая."
А вы думали, что коррупция это когда дети прокурора скупают соль? Коррупция у нас дома. Она везде.
Сергей Уланкин Roem.ru
Изначально в тексте было некорректно сформулировано. Этот актив не имеет отношения к «Ведомостям», просто у него был раньше общий акционер (Sanoma), а стал другой общий акционер (Кудрявцев). Кроме «Ведомостей» Sanoma продала и многие другие издание и активы, которые также часто не имеют между собой никаких отношений.