Кудрявцев рассказал, как глава отдела корпоративной прессы увела клиентов в собственную компанию после продажи активов Sanoma


Демьян Кудрявцев напомнил, как он купил ЗАО, издающее «Ведомости», у финской Sanoma в 2015 году и рассказал про случай, произошедший на внутренней «кухне», во время покупки. Демьян Кудрявцев утверждает, что вместе с газетой он купил и компанию, оказывающую услуги по подписке. Пока он и финны готовились к сделке, глава отдела корпоративной прессы Галина Устинова тоже подготовилась — и увела от нового хозяина корпоративных клиентов. Кудрявцев оценил масштаб: «Три месяца нелояльности к предыдущему работодателю. Ну и ещё 4 месяца к следующему. Именно столько времени учредитель этой компании Галина Устинова продолжала работать в «Индепендент Медиа», уже сделав конкурента. Ну и миллионы рублей уведённых контрактов». Старых клиентов ЗАО сейчас, по утверждению Кудрявцева, обслуживает фирма Устиновой и партнёров — ООО «Кастом паблишинг груп».

Расскажу вам чудесную историю. Финская компания Санома решает продать свои российские активы. Одним из активов, который попадает в пакет с третью "Ведомостей", становится отдел корпоративной прессы, традиционно сильный в Индепендент, которым руководит Галина Устинова. Договоренность об этом достигнута примерно в феврале месяце 2015 года. Сделка совершена в мае. Через пару месяцев становится очевидно, что отдел, заявленный как прибыльный, на самом деле убыточен, а через некоторое время он начинает терять клиентов, приходится его переформатировать и расстаться с частью сотрудников, включая руководителя. Все это время я расстраивался, что у меня не было времени разобраться, что же там случилось на самом деле, не удалось подробно поговорить с госпожей Устиновой - в остальных отделах царил приблизительно тот же постфинский хаос, и надо было заниматься ими в первую очередь.

Но прошёл год, пыль осела, некоторые клиенты, среди них пара системообразующих, вынырнули на поверхность. Но не у известных, давно работающих конкурентов, а в новой компании. Созданной, внимание, в марте 2015 года. Компания вынуждена компенсировать свою молодость некоторой прямолинейностью названия - "Кастом паблишинг груп", ведь ООО "Лютик" трудно участвовать в нормальных тендерах. Но это и хорошо, чтобы у нас не оставалось сомнений в роде деятельности этой лавки. Что осталось? Выяснить учредителей. Это не сложно. https://sbis.ru/contragents/7708251526/770801001… вот по этой ссылке все дают. Один из учредителей Галина Устинова, директор - Устинов. Остальные учредители тоже из этого издательского дома. Март месяц. Три месяца нелояльности к предыдущему работодателю. Ну и ещё 4 месяца к следующему. Именно столько времени учредитель этой компании Галина Устинова продолжала работать в Индепендент Медиа, уже сделав конкурента. Ну и миллионы рублей уведённых контрактов. Как говорил в таких случаях Питер Пен: "Ты очень смелая."

А вы думали, что коррупция это когда дети прокурора скупают соль? Коррупция у нас дома. Она везде.

Копия текста удалённого поста.

Расскажу вам чудесную историю. Финская компания Санома решает продать свои российские активы. Одним из активов, который попадает в пакет с третью "Ведомостей", становится отдел корпоративной прессы, традиционно сильный в Индепендент, которым руководит Галина Устинова. Договоренность об этом достигнута примерно в феврале месяце 2015 года. Сделка совершена в мае. Через пару месяцев становится очевидно, что отдел, заявленный как прибыльный, на самом деле убыточен, а через некоторое время он начинает терять клиентов, приходится его переформатировать и расстаться с частью сотрудников, включая руководителя. Все это время я расстраивался, что у меня не было времени разобраться, что же там случилось на самом деле, не удалось подробно поговорить с госпожей Устиновой - в остальных отделах царил приблизительно тот же постфинский хаос, и надо было заниматься ими в первую очередь.

Но прошёл год, пыль осела, некоторые клиенты, среди них пара системообразующих, вынырнули на поверхность. Но не у известных, давно работающих конкурентов, а в новой компании. Созданной, внимание, в марте 2015 года. Компания вынуждена компенсировать свою молодость некоторой прямолинейностью названия - "Кастом паблишинг груп", ведь ООО "Лютик" трудно участвовать в нормальных тендерах. Но это и хорошо, чтобы у нас не оставалось сомнений в роде деятельности этой лавки. Что осталось? Выяснить учредителей. Это не сложно. https://sbis.ru/contragents/7708251526/770801001… вот по этой ссылке все дают. Один из учредителей Галина Устинова, директор - Устинов. Остальные учредители тоже из этого издательского дома. Март месяц. Три месяца нелояльности к предыдущему работодателю. Ну и ещё 4 месяца к следующему. Именно столько времени учредитель этой компании Галина Устинова продолжала работать в Индепендент Медиа, уже сделав конкурента. Ну и миллионы рублей уведённых контрактов. Как говорил в таких случаях Питер Пен: "Ты очень смелая."

А вы думали, что коррупция это когда дети прокурора скупают соль? Коррупция у нас дома. Она везде.

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Лучшие комментарии

  • Контекст комментария

    Сергей Уланкин Roem.ru

    Изначально в тексте было некорректно сформулировано. Этот актив не имеет отношения к «Ведомостям», просто у него был раньше общий акционер (Sanoma), а стал другой общий акционер (Кудрявцев). Кроме «Ведомостей» Sanoma продала и многие другие издание и активы, которые также часто не имеют между собой никаких отношений.

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    Антон Труханов Factset

    Мне реально понравилось про «компания Санома решает продать». Сидят такие финны, чешут в затылках, и тут один говорит: о, а давайте Ведомости продадим! Кому? Кудрявцеву, конечно.
    И потом в отделах «царил постфинский хаос» — тоже хорошо. И тут Кудрявцев такой, на коне, весь в белом, приехал наводить порядок и бороться с хаосом в Ведомостях.))

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    Альтер Эго

    Тем временем Кудрявцев стёр своё сообщение. Где сообщалось, что несколько крупных клиентов не поверили в «Ведомости Кудрявцева». Они поверили какой-то женщине, у которой нет бренда сопоставимого с брендом газеты, а есть лишь имя. Видимо более значимое, чем имя Кудрявцева.

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    Sisu

    Имя конкретной женщины или конкретного мужчины гарантирует проведение правильно финансовой политики во всех смыслах. Так что, конечно, пойдут за именем.

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    AlexRussen

    Где то, как то, я читал или просто слышать довелось, не помню уже точно, как некая Галочка Устинова сокрушалась, мол коррупция в Рассеях, беззаконие, не то што в ну очень цивилизованных Штатах. Вона хде народ законопослушный живет, чужого не возьмут.
    А еще точно помню как один Леша, брат некого умельца уведшего выгодный контракт в свою фирму, шоб папе с мамой помочь веники вязать, тоже так негодуе от коррупции в России, что аж целый сайт забабахал. Брата он правда останавливать не стал…
    И еще был я знаком с неким Левчиком, ну этот совсем мелкий интеллигент, но тоже всеми отверстиями тела горящий за коррупцию в России, и работавший со мной в одной фирме, как раз американской. И как то одной милой дефачке на вечеринке рассказал про предложение которое наша фирма хотела сделать пока еще не нашему сотруднику. Но фирма дефачки сделала его за нас. А Левчик едва успел сделать ноги, потому что вообще то в штатах инсайдом злоупотребить, это хуже чем офцу обрюхатить перед белым домом. Ныть какая коррупция, и какие все рассеяне вороватые Левчик не перестал, как и удивляться тому, а чо он такого сделал???
    Я конечно понимаю в России каждый интеллихентный человек знает, что если что то не прикручено саморезами к полу, то взять это совсем не воровство. И базой данных, информацией внутренний поделиться… Ну это такая же мелочь!
    Но суть проблемы в том, что или рассеянам нужно прекратить ныть что все кругом воры и коррупционеры, или перестать самими воровать. Потому то даже если это ещё не запрещено прямо, или все равно никто не видит — это не значит наешл, это значит сперла. И дело не в доверии к имени, а в том что просто сперла, злоупотребила. А не «ну краааасиво увела!»

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    Сергей Уланкин Roem.ru

    Изначально в тексте было некорректно сформулировано. Этот актив не имеет отношения к «Ведомостям», просто у него был раньше общий акционер (Sanoma), а стал другой общий акционер (Кудрявцев). Кроме «Ведомостей» Sanoma продала и многие другие издание и активы, которые также часто не имеют между собой никаких отношений.

  • Ответить
    shmutz пользователь сервисов

    так и не понял в чем коррупционная составляющая. ну жестко да. ну неприятно… можно и назад клиентов вернуть попробовать. А какая статья, кстати, есть за нелояльность?

    я может тоже от «финского бардака» к хорошо знакомому специалисту ушел бы.

    ну и ватные комменты повеселили — в стиле" в огороде бузина".

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