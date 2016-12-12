Расскажу вам чудесную историю. Финская компания Санома решает продать свои российские активы. Одним из активов, который попадает в пакет с третью "Ведомостей", становится отдел корпоративной прессы, традиционно сильный в Индепендент, которым руководит Галина Устинова. Договоренность об этом достигнута примерно в феврале месяце 2015 года. Сделка совершена в мае. Через пару месяцев становится очевидно, что отдел, заявленный как прибыльный, на самом деле убыточен, а через некоторое время он начинает терять клиентов, приходится его переформатировать и расстаться с частью сотрудников, включая руководителя. Все это время я расстраивался, что у меня не было времени разобраться, что же там случилось на самом деле, не удалось подробно поговорить с госпожей Устиновой - в остальных отделах царил приблизительно тот же постфинский хаос, и надо было заниматься ими в первую очередь.

Но прошёл год, пыль осела, некоторые клиенты, среди них пара системообразующих, вынырнули на поверхность. Но не у известных, давно работающих конкурентов, а в новой компании. Созданной, внимание, в марте 2015 года. Компания вынуждена компенсировать свою молодость некоторой прямолинейностью названия - "Кастом паблишинг груп", ведь ООО "Лютик" трудно участвовать в нормальных тендерах. Но это и хорошо, чтобы у нас не оставалось сомнений в роде деятельности этой лавки. Что осталось? Выяснить учредителей. Это не сложно. https://sbis.ru/contragents/7708251526/770801001… вот по этой ссылке все дают. Один из учредителей Галина Устинова, директор - Устинов. Остальные учредители тоже из этого издательского дома. Март месяц. Три месяца нелояльности к предыдущему работодателю. Ну и ещё 4 месяца к следующему. Именно столько времени учредитель этой компании Галина Устинова продолжала работать в Индепендент Медиа, уже сделав конкурента. Ну и миллионы рублей уведённых контрактов. Как говорил в таких случаях Питер Пен: "Ты очень смелая."

А вы думали, что коррупция это когда дети прокурора скупают соль? Коррупция у нас дома. Она везде.