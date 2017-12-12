Вступающий в силу 1 января закон о телемедицине не начнет работать из-за того, что подзаконные акты, разъясняющие частные случаи применения технологий для дистанционной медицинской помощи, до сих пор не приняты, считают опрошенные «Коммерсантъ» участники рынка.

Даже если акты появятся в ближайшее время, будет сложно адаптироваться под них в такой короткий срок, — сказал руководитель сервиса «Яндекс.Здоровье» Григорий Бакунов.

Закон не отвечает на вопросы, как и кем именно, при каких условиях и обстоятельствах может быть оказана дистанционная медицинская помощь. Приказом Минздрава до сих пор не принят «Порядок оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий» — сказал замдиректора по правовым вопросам Фонда развития интернет-инициатив Искендер Нурбеков.

Директор по развитию проекта «Доктор на работе» Илья Куприянов задаётся вопросом о том, кто сможет зарегистрироваться в регистре ФСТЭК и в дальнейшем оказывать телемедицинские услуги. Из-за правовой неопределённости неясно, требуется ли врачу физически находится на территории лечебно-профилактического учреждения, смогут ли оказывать услуги врачи ведущие частную практику?

Руководитель рабочей группы «Электронная медицинская карта» экспертного совета при Минздраве Борис Зингерман утверждает, что для полной информатизации государственных больниц требуется ещё три-пять лет. Поэтому телемедицина пока появится только в «наиболее продвинутых клиниках» в пилотном режиме.