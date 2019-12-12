Компания "Рамблер интернет холдинг" инициировала уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц, считая неправильной распространение Nginx, как открытого ПО.
В компании Nginx на Усачёва, 33 в Москве по этому делу прошёл обыск. Заявляемый "Рамблером" ущерб от деятельности неустановленных лиц превышает 50 млн рублей, что квалифицируется как особо крупный размер.
(via "Эшер 2")
Ключевым разработчиком HTTP-сервера Nginx являлся Игорь Сысоев, Nginx распространялся под свободной лицензией, что и обусловило его широкое применение. С 2011-го года разработка Nginx велась независимо от "Рамблера" компанией Nginx Inc., которую весной 2019-го года купил F5 за 670 млн долл.
Mikhail Chekanov
«Неустановленные лица из числа сотрудников … в неустановленное время… в служебное время … по поручению руководства».
Если было поручение руководства, то в нем было конкретная дата и конкретные лица, конкретное задание и сроки исполнения. Но нет.
1. Очень сомнительно, что в рамблере в то время оформлялись служебные задания на разработку ПО. Не помню такой практики — что тогда, что позже.
2. Точно не знаю, но надеюсь что разработка ПО не входила в служебные обязанности Игоря.
Пока выглядит как попытка Сберабмлера погреть руки на nginx. Логичная постановка с точки зрения менеджеров-падальщиков. Репутационные потери у Рамблера в сообществе точно будут, но им на них пофиг.
Юрий Синодов Roem.ru
Представитель Rambler Group подтвердил vc.ru, что «третьи лица» нарушили её права на веб-сервер nginx. По его словам, компания уступила права на предъявление претензий фирме Lynwood Investments. Эта компания связана с совладельцем Rambler Group Александр Мамут. От других комментариев в Rambler Group отказались.
Обошлось без Сбера и Грефа
https://vc.ru/legal/97058-rambler-group-zayavila-o-narushenii-ee-prav-na-kod-nginx-neskolko-istochnikov-rasskazali-ob-obyskah-v-ofise-razrabotchika
Игорь Ашманов Сам себе компания
Разработкой Сысоев занимался в рабочее время, в офисе Рамблера, на оборудовании Рамблера.
«Свободное» время у него начиналось после выхода из офиса.
1. Это чушь. В нашем законодательстве такого нет. Нужно очень специально доказывать, для этого нужно служебное задание именно на это.
«На служебной технике» или «в рабочее время» — не канает. Всё можно — и интеллектуальная собственность у автора.
2. Кроме того, при найме Сысоева — нанимал его я в 2000 году — было специально оговорено, что у него есть свой проект, и он имеет право им заниматься. Он тогда назывался что-то вроде mod_accel, название Nginx он ему дал где-то в 2001—2002.
Я могу дать об этом показания в суде, если будет нужно. И мой партнёр по АиП и Крибруму, Дмитрий Пашко, тогдашний технический директор Рамблера, его непосредственный начальник — думаю, тоже.
3. Он работал в Рамблере сисадмином. Разработка ПО вообще не входила в его должностные обязанности.
4. Думаю, Рамблер не сможет показать ни единой бумаги, не говоря уж про несуществовавшее служебное задание на разработку веб-сервера.
Я пока попросил нашего адвоката, Тимофея Мусатова, вытащившего Зубаху с Кипра и занимающегося Винником в Греции, посмотреть, что там происходит В принципе, там делом занялись адвокаты Руна Кэпитал, может быть, наша помощь и не потребуется.
Думаю, гады обломаются.