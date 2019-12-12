Компания "Рамблер интернет холдинг" инициировала уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц, считая неправильной распространение Nginx, как открытого ПО.

В компании Nginx на Усачёва, 33 в Москве по этому делу прошёл обыск. Заявляемый "Рамблером" ущерб от деятельности неустановленных лиц превышает 50 млн рублей, что квалифицируется как особо крупный размер.

(via "Эшер 2")

Ключевым разработчиком HTTP-сервера Nginx являлся Игорь Сысоев, Nginx распространялся под свободной лицензией, что и обусловило его широкое применение. С 2011-го года разработка Nginx велась независимо от "Рамблера" компанией Nginx Inc., которую весной 2019-го года купил F5 за 670 млн долл.