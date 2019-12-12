Рамблер пытается оспорить статус Nginx как открытого ПО и получить за него денег «с неустановленных лиц»


Компания "Рамблер интернет холдинг" инициировала уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц, считая неправильной распространение Nginx, как открытого ПО.

В компании Nginx на Усачёва, 33 в Москве по этому делу прошёл обыск. Заявляемый "Рамблером" ущерб от деятельности неустановленных лиц превышает 50 млн рублей, что квалифицируется как особо крупный размер.

(via "Эшер 2")

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Ключевым разработчиком HTTP-сервера Nginx являлся Игорь Сысоев, Nginx распространялся под свободной лицензией, что и обусловило его широкое применение. С 2011-го года разработка Nginx велась независимо от "Рамблера" компанией Nginx Inc., которую весной 2019-го года купил F5 за 670 млн долл.

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Лучшие комментарии

  • Контекст комментария

    Mikhail Chekanov

    «Неустановленные лица из числа сотрудников … в неустановленное время… в служебное время … по поручению руководства».

    Если было поручение руководства, то в нем было конкретная дата и конкретные лица, конкретное задание и сроки исполнения. Но нет.

    1. Очень сомнительно, что в рамблере в то время оформлялись служебные задания на разработку ПО. Не помню такой практики — что тогда, что позже.

    2. Точно не знаю, но надеюсь что разработка ПО не входила в служебные обязанности Игоря.

    Пока выглядит как попытка Сберабмлера погреть руки на nginx. Логичная постановка с точки зрения менеджеров-падальщиков. Репутационные потери у Рамблера в сообществе точно будут, но им на них пофиг.

  • Контекст комментария

    Юрий Синодов Roem.ru

    Представитель Rambler Group подтвердил vc.ru, что «третьи лица» нарушили её права на веб-сервер nginx. По его словам, компания уступила права на предъявление претензий фирме Lynwood Investments. Эта компания связана с совладельцем Rambler Group Александр Мамут. От других комментариев в Rambler Group отказались.

    Обошлось без Сбера и Грефа

    https://vc.ru/legal/97058-rambler-group-zayavila-o-narushenii-ee-prav-na-kod-nginx-neskolko-istochnikov-rasskazali-ob-obyskah-v-ofise-razrabotchika

  • Контекст комментария

    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Разработкой Сысоев занимался в рабочее время, в офисе Рамблера, на оборудовании Рамблера.
    «Свободное» время у него начиналось после выхода из офиса.

    1. Это чушь. В нашем законодательстве такого нет. Нужно очень специально доказывать, для этого нужно служебное задание именно на это.
    «На служебной технике» или «в рабочее время» — не канает. Всё можно — и интеллектуальная собственность у автора.

    2. Кроме того, при найме Сысоева — нанимал его я в 2000 году — было специально оговорено, что у него есть свой проект, и он имеет право им заниматься. Он тогда назывался что-то вроде mod_accel, название Nginx он ему дал где-то в 2001—2002.

    Я могу дать об этом показания в суде, если будет нужно. И мой партнёр по АиП и Крибруму, Дмитрий Пашко, тогдашний технический директор Рамблера, его непосредственный начальник — думаю, тоже.

    3. Он работал в Рамблере сисадмином. Разработка ПО вообще не входила в его должностные обязанности.

    4. Думаю, Рамблер не сможет показать ни единой бумаги, не говоря уж про несуществовавшее служебное задание на разработку веб-сервера.

    Я пока попросил нашего адвоката, Тимофея Мусатова, вытащившего Зубаху с Кипра и занимающегося Винником в Греции, посмотреть, что там происходит В принципе, там делом занялись адвокаты Руна Кэпитал, может быть, наша помощь и не потребуется.

    Думаю, гады обломаются.

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  • Ответить
    Mikhail Chekanov

    «Неустановленные лица из числа сотрудников … в неустановленное время… в служебное время … по поручению руководства».

    Если было поручение руководства, то в нем было конкретная дата и конкретные лица, конкретное задание и сроки исполнения. Но нет.

    1. Очень сомнительно, что в рамблере в то время оформлялись служебные задания на разработку ПО. Не помню такой практики — что тогда, что позже.

    2. Точно не знаю, но надеюсь что разработка ПО не входила в служебные обязанности Игоря.

    Пока выглядит как попытка Сберабмлера погреть руки на nginx. Логичная постановка с точки зрения менеджеров-падальщиков. Репутационные потери у Рамблера в сообществе точно будут, но им на них пофиг.

  • Ответить
    Юрий Синодов Roem.ru

    https://habr.com/ru/company/itsumma/blog/479942/

    Спасибо читателям/писателям Хабра (цитата из интервью Сысоева по тому, что он писал Nginx работая в Рамблере):

    — Интересно: вы работали в Рамблере и трудились над nginx. У Рамблера не было никаких прав? Это такой тонкий вопрос. Как удалось сохранить права на проект?

    Да, это довольно тонкий вопрос. Он, конечно, интересует не только вас, и мы довольно основательно его проработали. В России законодательство устроено так, что компании принадлежит то, что сделано в рамках трудовых обязанностей либо по отдельному договору. То есть должен быть договор с человеком, где было бы сказано: нужно разработать программный продукт. В Рамблере я работал системным администратором, разработкой занимался в свободное время, продукт с самого начала выпускался под лицензией BSD, как открытое программное обеспечение. В Рамблере nginx начал применяться уже тогда, когда основной функционал был готов. Более того, даже первое применение nginx было не в Рамблере, а на сайтах Rate.ee и zvuki.ru.

  • Ответить
    Василий Федоров

    > В Рамблере я работал системным администратором, разработкой занимался в свободное время

    Разработкой Сысоев занимался в рабочее время, в офисе Рамблера, на оборудовании Рамблера.
    «Свободное» время у него начиналось после выхода из офиса.
    Так что правильней говорить «разработкой занимался вместо выполнения прямых рабочих обязанностей». И таких молодцов в рамблере было 90%.

  • Ответить
    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Пока выглядит как попытка Сберабмлера погреть руки на nginx.

    Может услышали Ашманова и хотят «вернуть» технологии в страну?)))))

    Опять американская суперкорпорация, зачерпнувшая шальных бабок у печатного станка, всосала важную технологию.

    https://roem.ru/12−03−2019/276378/sysoev-prodal-nginx/

  • Ответить
    фрилансер

    >>с самого начала выпускался под лицензией BSD, как открытое программное обеспечение.

    BSD подразумевает стрижку бабла под определенными условиями, т е тут как бы еще сначала создатель хотел поиметь денег. Так что обида Рамблера вполне понятна — они предоставляли ресурсы на создание продукта, а сейчас ничего не получили от уже раскрученного результата.

  • Ответить
    qwerty 12345

    О, «все правильно делают» и «автор хотел бабла» подтянулись. Сейчас еще придет серийный предприниматель и профессиональный русский.

  • Ответить
    Юрий Синодов Roem.ru

    Представитель Rambler Group подтвердил vc.ru, что «третьи лица» нарушили её права на веб-сервер nginx. По его словам, компания уступила права на предъявление претензий фирме Lynwood Investments. Эта компания связана с совладельцем Rambler Group Александр Мамут. От других комментариев в Rambler Group отказались.

    Обошлось без Сбера и Грефа

    https://vc.ru/legal/97058-rambler-group-zayavila-o-narushenii-ee-prav-na-kod-nginx-neskolko-istochnikov-rasskazali-ob-obyskah-v-ofise-razrabotchika

  • Ответить
    pvp > Юрий Синодов контекст

    «В России законодательство устроено так, что компании принадлежит то, что сделано в рамках трудовых обязанностей либо по отдельному договору. То есть должен быть договор с человеком, где было бы сказано: нужно разработать программный продукт.»

    Между тем, ЗоАП учит нас, что:

    «Статья 14. Авторское право на служебные произведения

    1. Авторское право на произведение, созданное в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя (служебное произведение), принадлежит автору служебного произведения.»

    «В 2002 году Игорь работал в Rambler, и была одна проблема, которую он как системный администратор решал — так называемая проблема C10k, то есть обеспечение сервером более десяти тысяч одновременных запросов в пиковой нагрузке. Тогда эта проблема только появилась, потому что большие нагрузки в интернете только входили в обиход. С ним сталкивались только единичные сайты — такие, как Rambler, Яндекс, Mail.ru. Большинству веб-сайтов это было неактуально. Когда в день по 100-200 запросов, никакой nginx не нужен, прекрасно справится Apache.
    По мере того, как интернет становился все более популярным, росло количество сайтов, которые сталкивались с проблемой C10k. Все большему и большему количеству сайтов стал требоваться более быстрый web-сервер для обработки запросов — такой, как nginx.»
    https://habr.com/ru/company/oleg-bunin/blog/444318/

    Короче, надо читать должностные инструкции Бунина того периода. «Служебные обязанности» — очень растяжимое понятие.

  • Ответить
    Джигсо

    беспомощная позиция истцов. Неустановленные лица, никаких документов, приказов, заданий и т. д.
    При такой базе в лучшем случае можно инкриминировать автору только то, что он нарушал трудовые обязанности в рабочее время (но тогда «плывет» тема, что он разрабатывал по заданию руководства) и что неправомерно юзал служебный хостинг. Сроки давности давным давно тютю, поскольку истец пропустил все строки по защите своих прав многократно.
    Остается только неправомерное использование сервака (копейки) для распространения программ.
    Истребовать какието там компенсации с какогото круга неустановленных лиц — нулевая перспектива, поскольку они были добросовестными пользователями и никаких нарушений (в тот период) небыло, посокльку ни у кого небыло претензий на правообладание и т. д.
    Т.е. «проехали».

  • Ответить
    Джигсо

    теоретический посыл, что какбы благодаря прецеденту, это должно спсособствовать правильному оформлению взаимоотношений, авторских прав и т. д. правообладателями, авторами, компаниями в чьих недрах разрабатывается и т. д.
    Но это было бы так при позитивной общей обстановке. При текущем настроении это выглядит убого и по сумме претензий и по постановке вопроса.
    Специфика авторского права в том, что автором любого объекта инт. собственности всегда (!) является физ.лицо.
    А вот правообладателем — кто угодно может быть потом.
    Тут просто явный посыл — от идиотов любым авторам надо держаться как можно дальше.

  • Ответить
    Юрий Синодов Roem.ru

    The Bell сообщает:

    — О каком именно нарушении прав Rambler Group идет речь в заявлении?

    Мы считаем, что права на NGINX принадлежат компании Рамблер Интернет Холдинг, входящей в состав Rambler Group. NGINX является служебным произведением, разработкой которого с начала 2000х годов в рамках трудовых отношений с Рамблером занимался Игорь Сысоев, поэтому любое использование этой программы без согласия Rambler Group является нарушением исключительного права.

    (Переведу на русский: если у вас на проекте используется Nginx, то вы, по мнению Рамблера, должны Рамблеру)

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Василий Федоров контекст

    Разработкой Сысоев занимался в рабочее время, в офисе Рамблера, на оборудовании Рамблера.
    «Свободное» время у него начиналось после выхода из офиса.

    1. Это чушь. В нашем законодательстве такого нет. Нужно очень специально доказывать, для этого нужно служебное задание именно на это.
    «На служебной технике» или «в рабочее время» — не канает. Всё можно — и интеллектуальная собственность у автора.

    2. Кроме того, при найме Сысоева — нанимал его я в 2000 году — было специально оговорено, что у него есть свой проект, и он имеет право им заниматься. Он тогда назывался что-то вроде mod_accel, название Nginx он ему дал где-то в 2001—2002.

    Я могу дать об этом показания в суде, если будет нужно. И мой партнёр по АиП и Крибруму, Дмитрий Пашко, тогдашний технический директор Рамблера, его непосредственный начальник — думаю, тоже.

    3. Он работал в Рамблере сисадмином. Разработка ПО вообще не входила в его должностные обязанности.

    4. Думаю, Рамблер не сможет показать ни единой бумаги, не говоря уж про несуществовавшее служебное задание на разработку веб-сервера.

    Я пока попросил нашего адвоката, Тимофея Мусатова, вытащившего Зубаху с Кипра и занимающегося Винником в Греции, посмотреть, что там происходит В принципе, там делом занялись адвокаты Руна Кэпитал, может быть, наша помощь и не потребуется.

    Думаю, гады обломаются.

  • Ответить
    ifp5

    Вообще мне кажется что единственное что можно вменить Сысоеву — хостинг личного проекта (nginx.ru/org) на серверах «Рамблера» и потребовать компенсировать расходы за трафик и электроэнергию. Отжать право собственности не получится при всем желании.

  • Ответить
    Доктор Смартпульс Smartpuls.ru

    «Вообще мне кажется что единственное что можно вменить Сысоеву — хостинг личного проекта».
    Смотря кто это дело лоббирует. А то ещё докажут, что Сысоев готовил покушение на тов. Сталина.
    Время сейчас такое.

  • Ответить
    Семён Бочкарёв > Игорь Ашманов контекст

    > Текущие владельцы Рамблера резко стали токсичными придурками.

    Есть ли у Вас версии, зачем вообще текущие владельцы Рамблера инициировали процесс? Потому что даже мнимой или воображаемой цели придумать не выходит — потребовать компенсацию? Забрать продукт себе?

  • Ответить
    Юрий Синодов > Семён Бочкарёв контекст

    Стоимость труда юристов Рамблера на текущем этапе — сотни тысяч рублей

    Вероятность того, что F5 или Руна, или Сысоев предложат, хотя бы, те же 51 млн рублей (ну может быть 100 млн, с процентами), то есть около 2 млн долларов, около 0,3% от стоимости компании по оценке F5 — ну, допустим даже 1%

    Сотни тысяч против 100 млн рублей — меньше 1%.

    Можно играть.

  • Ответить
    Семён Бочкарёв > Юрий Синодов контекст

    Выглядит абсолютно логично, но непонятна методичка расчета вероятности того, что Игорь Сысоев или инвесторы и владельцы компании Nginx Inc., будут предлагать отступные.

    Я не претендую на абсолютное понимание ситуации, но ведь при инвестициях и последующей продаже компании юристы что Runa Capital, что F5 должны были внимательно изучить юридическую ситуацию. Если это так — им на 100% известно, что закон на их стороне, а Рамблер не имеет права ничего требовать.

    Соответственно, им выгоднее потратить те же сотни тысяч на судебное представительство и просто выиграть в суде.

    А ещё в расчет стоит заложить репутационные потери Рамблера — теперь их название в СМИ прочно ассоциировано с криминалом.

  • Ответить
    starmarine10

    > 1. Это чушь. В нашем законодательстве такого нет. Нужно очень специально
    > доказывать, для этого нужно служебное задание именно на это.

    Давайте не будем играть во влиятельную медийную персону и правовую несознанку, вот всё та же статья 14 ЗоАП:

    «2. Исключительные права на использование служебного про­изведения принадлежат лицу, с которым автор состоит в трудо­вых отношениях (работодателю), если в договоре между ним и автором не предусмотрено иное.»

    И если бы было предусмотрено иное, их бы давно отпустили, так как этот договор они просто держали бы в сейфе. И даже если бы такой договор был, то непрофессионально строить миллиардный бизнес на одном параграфе в нем. Было бы неплохо сделать отдельный договор отчуждения, один или несколько, который бы ставил точку в вопросе передечи собственности.

    И вообще, если бы не было подобного закона, то можно было бы использовать служебное время для любых своих «изобретений», потом уйти и сказать что работодатель сам виноват. Это не бред ли?

    > «На служебной технике» или «в рабочее время» — не канает.
    > Всё можно — и
    > интеллектуальная собственность у автора.

    Думаю здесь найдется 2−3 претендента на место Сысоева и возникнет вопрос, почему же это удалось именно ему и никому другом. Сысоев не гениальный программист, не был миллионером и предпринимателем, и есть только один ответ — то что он использовал ресурсы Рамблера, в том числе и контакты с людьми которые здесь высказываются в его защиту, для раскрутки своего проекта, то есть нанес ущерб.

  • Ответить
    Василий Федоров > Игорь Ашманов контекст

    > «На служебной технике» или «в рабочее время» — не канает.

    Не валите все в кучу.
    Не канает для доказательства собственности на Nginx у Рамблера. Точно так же как не канает бред Сысоева про разработку «в свободное время».

  • Ответить
    Василий Федоров

    > то что он использовал ресурсы Рамблера, в том числе и контакты с людьми которые здесь высказываются в его защиту, для раскрутки своего проекта, то есть нанес ущерб.

    Это какой-то странный ущерб.
    Лично я приходил к сысоеву в 2009 году с проблемой что более 30% запросов к поиску Рамблера делалось роботами. Причем запросы роботы делали тяжелые для обработки, соответственно требовалось дополнительное оборудование, замедлялись ответы пользователям.
    Проговорили что надо на голове поиска (которой заведовали админы) роботов ловить. Сысоев обещался придумать настройки нгинкса или модуль. Далее раз в неделю я его теребил какие новости и какие прогнозы. Никаких. Месяца через 2 перестал.
    Видимо у него как раз было «свободное время».

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Нет, с Калви как раз всё ясно. Он продал один и тот же актив один раз за миллиарды, а другой раз — за копейки.

    Понятно, что он передавал актив от своих к своим, а каких-то наноритариев кинули, как обычно.
    Он явно накосячил в каком-то из этих двух случаев и этим воспользовались.
    Но так было принято делать в 90е, а сейчас уже не прокатывает. Вот и всё.

  • Ответить
    Konstantin Baryshnikov > Василий Федоров контекст

    Даже если предположить, что Игорь, работая в Рамблере, нифига не исполнял свои служебные обязанности и вместо этого пилил nginx — это не дает Рамблеру никаких прав на него. Плохо работает человек — увольняйте, чо.

    Служебное задание на nginx есть? Нет. Ну вот и до свидания.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Перестаньте блажить, уважаемый подписчик Роема.
    Сысоев делал свой проект. Я так с ним договорился ещё в 2000 году. Он разрешал Рамблеру им пользоваться — как Яндексу, и Мылу.
    Разговоры про «служебную технику» и «рабочее время» — не канают, они вне правового поля.

    Эй, на барже, как слышно? Алё, гараж.

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