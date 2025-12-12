«Ведомости» обнаружили зарегистрированный «Яндексом» торговый знак для электромобиля UMO и получили презентацию проекта машины UMO 5 для такси под собственным брендом «Яндекса».



Базовой моделью может стать GAC Aion Y Plus, с запасом хода 430-610км — это относительно свежая модель, выпускающаяся с 2021-го года; предполагается что машина при нулевом первоначальном взносе будет обходиться такси или таксопарку в 69 000 рублей в месяц.

Снижение эксплуатационных издержек в такси может позволить компании нарастить свою маржинальность в цепочке услуг связанных с такси, «Яндекс» сможет зарабатывать на:

банковских услугах (кредитах на автомобиль);

электрозарядках;

бOльших отчислениях в свою пользу из-за высвободившихся у таксистов/парков материальных ресурсов.

Или, на выбор, можно будет повысить привлекательность работы водителем в такси, где на текущий момент есть проблемы с постоянно растущими требованиями по уровню оплаты водителями.

