Автомобиль, который хотел бы получить «Яндекс», судя по публикации «Ведомостей», не предлагается к продаже (по крайней мере, активной) на открытом рынке, а вот его заточенная под перевозки модель, продающаяся по специальным предложениям водителям такси, — может решить для «Яндекса» очень много задач.



Во-первых, продажи авто через собственный банк будут сильно помогать росту кредитного портфеля и доходам банка.

Во-вторых, модель может быть заточена конкретно на нужды такси: можно сделать более дешёвый салон, добавить сервисы «Яндекса» и его телеметрию в сам автомобиль.

Это позволит постепенно убирать парки и прочие конторы-помогайки из процесса оказания услуг такси, где сейчас оседает существенная часть маржи, которая вполне могла бы попадать в карманы акционеров «Яндекса», а не таксопарков. Обслуживание машин может быть осуществлено сетью партнёрских СТО, куда водителю будут давать указание пригнать машину, ждать её не придётся — таксисту просто дадут другую. Такие вещи «Яндекс» уже умеет делать в своём каршеринге.

В-третьих, у «Яндекса» есть проект по развитию сети электрозарядок, развитие парка электромобилей и особые условия для водителей — помогут росту доходов и развитию зарядок и здесь.

В-четвёртых же, и это, пожалуй, самое главное: электромобиль снижает текущие расходы таксиста (основная часть которых — топливо и ремонт), что позволяет понизить планку «обязательные расходы плюс личный доход», и или удержать цены на перевозки на такси на более низком уровне, или повысить маржинальность направления, которая не так уж и высока, как это кажется клиентам и водителям.

Фактически, при реализации проекта, «Яндекс» сможет, пусть и опосредованно, класть в карман государственную субсидию около 800 000 рублей на автомобиль, что очень приятно с точки зрения финансов для любого бизнеса.

В таком виде для компании вроде «Яндекса» свой электромобиль быстро становится проектом класса «надо бы начать и кончить», рассуждать о нём уже нет необходимости. Частично соображения, описанные выше, могут применяться и к сервису каршеринга, но там отсутствуют водители и помогайки, которых надо бы «утоптать» по марже чтобы «Яндексу» стало хорошо.

Что касается клиентов, изменение цен на такси они вряд ли почувствуют как в большую, так и в меньшую сторону — цена тут давно определяется уровнем, максимизирующим прибыль сервиса.

А вот городские власти и просто жители, особенно крупных городов, могут ощутить эффект от снижения числа автомобилей с ДВС в виде меньшего шума и загазованности улиц, а значит — и меньших расходов на уборку и муниципальное здравоохранение.

