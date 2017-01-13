«Действительно, я ушел из "Почты России", мой последний день работы во ФГУП был 31 декабря. Я ушел потому, что сделал все, что планировал сделать в должности заместителя по развитию госуслуг и новых сервисов, и теперь намерен развивать собственные проекты», — сообщил Родион Шишков агентству RNS. Последним проектом, который Шишков представил 26 декабря 2016 года от имени «Почты России», были API для московских интернет-магазинов. Предпоследним — система идентификации граждан для интернет-магазинов и банков, анонсированная в сентябре.

Одновременно с Шишковым из государственного почтового оператора ушли заместитель генерального директора по управлению персоналом, организационному развитию и внутренним коммуникациям Татьяна Рябова и заместитель генерального директора по операционному управлению Сергей Тимошин. С действующим руководителем «Почты» Дмитрием Страшновым Рябова и Тимошин вместе работали ещё в «Tele2 Россия», Страшнов руководил этим сотовым оператором в 2009-2012 годах.

Родион Шишков с 2008 г. работал в Yota, сначала с регионами, затем отвечал за продвижение музыки, с 2009 руководил Yota Lab, ушёл в «Почту России» с поста вице-президента по инновациям группы компаний Yota.