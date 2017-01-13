#СтартапДня: Houseparty — вирусные групповые видеочаты


Сегодняшний #стартапдня — Houseparty, новая гроза Snapchat (а Snapchat — это гроза Facebook, не забываем). Главный функционал приложения — групповые видео-чаты, но под чуть-чуть новым углом, который раньше никто не делал.
Работает это довольно просто. Первый пользователь создает новую комнату («вечеринку» по местной терминологии), просто включив видео-камеру смартфона и начав вещание. Всем его друзьям немедленно приходит уведомление о начале вечеринки и предложение к ней присоединиться. Когда кто-то из них включает свою камеру, то он подключается к чату, а уведомление и приглашение приходит уже к его друзьям. А потом к друзьям его друга, а потом и к друзьям друга его друга. В итоге в комнате оказывается толпа (до 8 человек) знакомых и полузнакомых подростков, жаждущих и получающих виртуальное общение. Хозяина у вечеринки нет, все равны, каждый может прийти и уйти, когда ему вздумается.
Вот собственно и всё. Не считая служебных функций типа регистрации и добавления друзей, в приложении больше ничего нет, но уже в таком виде приложение в своей аудитории вирально и быстро становится популярным. За несколько месяцев после полноценного релиза Houseparty набрал порядка 5 миллионов загрузок, в основном в США, и поднял на этих успехах $52 миллиона. Ещё бы, гроза грозы Facebook.
Что нужно добавить к описанию?
Во-первых, эти люди уже делали стартап, про который все говорили: это был Meercat, неудавшийся конкурент неудавшегося Periscope. Причем, насколько я понял, это не просто новый стартап старых фаундеров, а прямо формальное продолжение Meercat из того же юрлица. Очень порядочное отношение к старым инвесторам, между прочим.
Во-вторых, забавно, как далеко в 2017-ом году зашел аутсорс технологии. Houseparty, компания, специализирующаяся на видео-чатах и сделавшая только видео-чат, этот самый видео-чат целиком взяла у подрядчика. Все их видео работает через sdk и сервера TokBox, которым и платит поминутно за каждый чат. Это, вероятно, безумно дорого и значительная часть инвестиций пойдет прямиком в кассу TokBox, но зато разработка была быстрой — пять вызовов API на весь видеофункционал приложения, а тот, кто хотел все сделать сам, до сих программирует.
Если будет продолжать быть виральным — безусловно, вырастет в единорога. Но может и сдохнуть буквально завтра, если вдруг наскучит. Periscope, например, наскучил.

Posted by Alexander Gornyi on Thursday, 12 January 2017

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