Apple работает над созданием собственного видеоконтента — сериалов и фильмов, пишет WSJ со ссылкой на свои источники. Это поможет компании диверсифицировать источники дохода на фоне падающих продаж «айфовнов» и «айпадов». Компания уже вела переговоры с некоторыми продюсерами-ветеранами Голливуда и маркетинговыми топ-менеджерами киностудий по поводу покупки сценариев и продвижения фильмов, говорят источники.

Источники утверждают, что видео будут входить в пакет услуг Apple Music, предоставляемый по подписке — в США он стоит 10 долларов в месяц. Оригинальные фильмы и сериалы Apple планирует сделать уже к концу 2017 года.

Сейчас у сервиса уже есть документальные видео о музыкантах. Кроме того, Apple купила права для показа шоу Carpool Karaoke, которое, по сути, является частью программы The Late Late Show with James Corden канала CBS. Компания также снимает квазибиографичиеский сериал о Dr. Dre, рэп-звезде и одном из топ-менеджеров Apple Music. Снимается он под началом Джимми Айовина — руководителя Apple Music и продюсера фильмов «Восьмая миля» о протеже Dr. Dre Эминеме и «Разбогатей или сдохни» о протеже Эминема 50 Cent. Тем любопытней, что контент, который будет покупаться и производиться для Apple Music не будет иметь никакого отношения к музыке.

Поскольку Apple не собирается закупать права на большое количество контента, а скорее собирается создать или купить несколько качественных «штучных» продуктов, речь о конкуренции с Netflix или сервисом Amazon Prime не идёт. Apple собирается конкурировать со Spotify, который всё ещё сильно опережает компанию на поле музыкальных стримингов — у Spotify почти 95 млн пользователей, 40 млн — платящих, а у Apple Music — меньше 20 млн. Дополнительный видеоконтент помог бы Apple Music обозначить своё отличие от конкурента.