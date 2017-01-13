По данным отчета компании Flurry, специализирующейся на мобильном маркетинге и аналитике, в 2016 году рост сегмента мобильных приложений составил 69% в минутах и 11% в количестве сессий. Ряд сегментов показали сокращение пользовательской активности — в том числе новостные приложения и мобильные игры, но рынок все равно вырос за счет почти четырехкратного увеличения активности в сегменте социальных сервисов и мобильных мессенджеров.

Сегмент социальных сервисов показал рекордный рост в 394%, отчасти это обусловлено резким увеличением популярности голосовых и видео звонков через мессенджеры. Подобные сервисы были доступны уже несколько лет, но именно в 2016 во многих странах они стали основным средством коммуникации, отодвинув на второе место телеком-операторов. Также Flurry отмечает тенденцию замещения традиционных сервисов онлайн-видео и музыки соцсетями. В результате в 2016 году рынок мобильных музыкальных и видео-сервисов вырос всего на 1%.

Рынок мобильных игр упал на 4% по числу сессий, хотя во Flurry говорят о том, что рост доходов игровой индустрии сохранился. Среди причин падения называют быстрое уменьшение интереса к игре Pokemon GO, которая побила все рекорды по быстрому старту на рынке, но достаточно быстро потеряла значительную часть аудитории из-за постоянных технических сбоев и неготовности производителя дорабатывать продукт.

Во Flurry отмечают, что период «золотой лихорадки» на рынке мобильных приложений скорее всего закончился. Большинство сегментов исчерпало потенциал роста, и в будущем рынок скорее всего ждет замедление развития. Исследование Flurry охватило 940 000 приложений на 2,1 млрд устройств по всему миру.