Замминистра экономического развития Николай Подгузов раскритиковал законопроект Минкомсвязи о критической инфраструктуре интернета в письме, с которым ознакомились «Ведомости». Раньше стало известно, что Минкомсвязь выступает за обязательное подключение операторов к точкам обмена трафиком в специальном госреестре. Подгузнов считает, что это осложнит выбор оптимальных маршрутов передачи информации и приведет к увеличению затрат операторов цен на связь.

11 января в Минэкономразвития состоялось совещание по этому вопросу. Участники совещания рассказали газете, что представители министерства вновь раскритиковали предложения Минкомсвязи. Минэк предложили свой путь: создать резервную копию Рунета, то есть справочной системы с информацией об автономных системах, IP-адреса и маршрутов трафика.

Советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко прокомментировал, что предлагаемые министерствами меры в корне отличаются. Если меры Минкомсвязи помогут избежать самого сбоя, то меры Минэка помогут лишь быстро восстановить работу сети «Резервного копирования достаточно для восстановления системы после сбоя, но наличие бэкапа никак не помогает сбоя избежать. На мой взгляд, Минэкономразвития и Минсвязь говорят о разном», — сказал он RNS.