Апелляционный суд штата Калифорния 9th Circuit Court of Appeals принял к рассмотрению групповой иск к Apple. Покупатели смартфонов компании обвиняют ее в том, что она позволяет устанавливать на iPhone только приложения из магазина App Store, что позволяет ей устанавливать монопольно высокие цены. Иск был подан еще 2012 году, но суд первой инстанции принял сторону Apple и отказал истцам в удовлетворении их требований.

Apple, в отличие от Android, является закрытой платформой. Пользователи Android при желании могут самостоятельно скачать и установить приложения с сайта производителя в обход Google Play. В случае с устройствами Apple сделать это существенно сложнее и при этом требуются манипуляции, в результате которых пользователь теряет гарантию на устройство.

Эксперт адвокатской компании Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz сказал Reuters, что если суд признает политику Apple незаконной, покупатели продукции компании смогут требовать компенсации за неоправданно высокие цены, которые они платили все 10 лет существования компании, при этом так как американское право основано на прецедентах, одно выигранное дело скорее всего повлечет за собой появление десятков новых исков.