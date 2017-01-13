«Одноклассники» подвели итоги 2016 года, соцсеть росла в первую очередь за счет мобильной аудитории. За год аудитория mobile only пользователей выросла на 17% год к году. Аудитория пользователей, которые заходят только с мобильных устройств сейчас составляет 28 млн в месяц. Среди основных драйверов роста в компании выделяют видео, игры и сообщения.

Рост уникальных пользователей раздела «Видео» составил 29%, число видеопросмотров увеличилось на 51%. Число видеотрансляций в день увеличилось за декабрь 2016 года почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В среднем пользователи «Одноклассников» проводят на сайте 50 минут в день.