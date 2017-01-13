«Одноклассники» подвели итоги 2016 года, соцсеть росла в первую очередь за счет мобильной аудитории. За год аудитория mobile only пользователей выросла на 17% год к году. Аудитория пользователей, которые заходят только с мобильных устройств сейчас составляет 28 млн в месяц. Среди основных драйверов роста в компании выделяют видео, игры и сообщения.
Рост уникальных пользователей раздела «Видео» составил 29%, число видеопросмотров увеличилось на 51%. Число видеотрансляций в день увеличилось за декабрь 2016 года почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В среднем пользователи «Одноклассников» проводят на сайте 50 минут в день.
По итогам прошлого года мы стали не просто социальной сетью, а социальным развлекательным сервисом, главными приоритетами которого являются универсальность и качественный контент. Именно поэтому для нас первостепенно не просто число пользователей, а рост отдельных направлений: сообщений, просмотров видео, популярности игр, а также времени, которое человек проводит на сайте. Мы продолжим работу с контентом и его генераторами — у нас появится много новых групп и личных страниц. Мы ориентируемся не только на Россию, но и на страны ближнего и дальнего зарубежья как точки роста аудитории, — сказал Антон Федчин, руководитель проекта «Одноклассники».
Добавить Нет комментариев