Венчурный фонд Grishin Robotics, автомобильный гигант Daimler и ряд других инвесторов вложили в разработчика системы доставки товаров с использованием мобильных роботов Starship. Объём привлеченных средств составил $17,2 млн. Starship основана в Лондоне в 2014 году создателями Skype. Компания использует парк автономных мобильных роботов собственной разработки для доставки товаров в течение 15−30 минут на расстоянии до 4,5 км. Роботы принимают решения самостоятельно, но их действия отслеживаются людьми-операторами, которые могут перехватить управление.