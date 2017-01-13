Основатели «Карамба ТВ», производителя шоу +100500, весной прошлого 2016 года перестали быть собственниками проекта, рассказали РБК бывший директор «Карамбы» Михаил Орлов и ведущий Максим Голополосов, и подтвердили в «СТС Медиа». Голополосов, Орлов и режиссёр Петр Сивак владели 49% «Карамба ТВ». Владельцем их доли стал управляющий партнер венчурного фонда Typhoon Digital Development и основатель PR-компании Agency One (входит в ГК «Михайлов и партнеры») Олег Братишко. Годом ранее, в январе 2015 телеканал «СТС Медиа» заявил о покупке у основателей контрольного пакета Caramba TV. 51% компании тогда оценили в 148 млн рублей.

Как рассказывал два года назад источник «Коммерсанта»: с покупкой Caramba TV «СТС Медиа» сможет зарабатывать за счет обмена трафиком и контентом между своими ресурсами, а также снизит расходы на покупку трафика, на который сейчас тратит около 50−60 млн руб. в год. Команда Caramba TV будет участвовать в разработке трансмедийных проектов «СТС Медиа».

Через полгода после продажи контроля, из 80 человек, работавших над проектом, в нём осталось не более семи, подсчитал Орлов. В январе 2017 ведущий шоу +100500 Максим Голополосов рассказал РБК, что после сделки основатели не решились взять на себя финансовые обязательства: «На «Карамбе» висел серьезный долг перед холдингом «СТС Медиа». «Была довольно крупная сумма, а они [менеджмент «СТС Медиа»] хотели еще взять заем, — поясняет Максим Голополосов, — но мы не хотели брать на себя такую ответственность, потому что это было бы просто самоубийство. Грубо говоря, нас вынудили выйти из состава акционеров». «Когда начались разговоры со стороны «СТС Медиа» о том, что мы должны докапитализировать компанию, у меня произошел конфликт с бывшим менеджментом холдинга, и я принял решение о том, что не готов больше участвовать в развитии проекта. Ребята меня поддержали», — рассказал Михаил Орлов.

В начале 2015 года «СТС Медиа» были намерены диверсифицировать выручку за счет новых источников дохода и рынков с более высокими темпами роста, к которым относится интернет. В первом полугодии 2014 года рост рынка видеорекламы составлял 50%, рекламодатели потратили на этот способ продвижения 1,9 млрд руб., оценивал тогда ситуацию селлер Gazprom Media Digital.

В апреле-ноябре 2016 года расходы на видеорекламу в Рунете выросли на 18% и составили 4,1 млрд. год к году, по данным исследования агентства ADV. Однако крупнейшие рекламодатели лишь дополняют интернетом телерекламу и тратят в сети только 6% всех бюджетов на видепродвижение.

С декабря 2015 по май 2016 75% самой «СТС Медиа», принадлежавшие шведскому MTG приобрели структуры Алишера Усманова и Ивана Таврина, продажу активов на $200 млн спровоцировали поправки в закон «О СМИ», по которым иностранцы не могут владеть более чем 20% капитала российского средства массовой информации. В мае 2016 «СТС Медиа» провела делистинг своих бумаг на нью-йоркской бирже NASDAQ. Сейчас этот 25-процентный пакет бумаг «СТС Медиа» принадлежит структурам Юрия Ковальчука и других акционеров банка «Россия» и заморожен из-за санкций в отношении предпринимателя и его банка.