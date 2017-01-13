Михаил Орлов, сооснователь и бывший директор проекта «Карамба ТВ», рассказал vc.ru, почему к началу 2016 основатели +100500 окончательно вышли из компании, где контроль с 2015 года принадлежит «СТС Медиа»:

Через месяц после прихода в ООО « Карамба ТВ» менеджера СТС Ольги Окмянской сменились все менеджеры , новички очень плохо понимали , как работает этот бизнес;

Карамба ТВ» менеджера СТС Ольги Окмянской сменились все менеджеры новички очень плохо понимали как работает этот бизнес; началась оптимизация , cтали убирать людей , закрывать проекты. Особенно удивительна была позиция в отношении блогеров. За них не держались;

cтали убирать людей закрывать проекты. Особенно удивительна была позиция в отношении блогеров. За них не держались; убрав людей , компания растеряла компетенции по заработку. Компания по сути перестала зарабатывать;