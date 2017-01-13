Михаил Орлов, сооснователь и бывший директор проекта «Карамба ТВ», рассказал vc.ru, почему к началу 2016 основатели +100500 окончательно вышли из компании, где контроль с 2015 года принадлежит «СТС Медиа»:
- Через месяц после прихода в ООО «Карамба ТВ» менеджера СТС Ольги Окмянской сменились все менеджеры, новички очень плохо понимали, как работает этот бизнес;
- началась оптимизация, cтали убирать людей, закрывать проекты. Особенно удивительна была позиция в отношении блогеров. За них не держались;
- убрав людей, компания растеряла компетенции по заработку. Компания по сути перестала зарабатывать;
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- Параллельно происходили процедуры бесконечных займов;
- Вторым ударом для компании стало назначение некомпетентных продюсеров в одно из самых прибыльных подразделений — ТВ-отдел;
- На одном из совещаний гендиректор впрямую начала нас обвинять что мы продали плохой актив, и мол, неплохо было бы докапитализировать компанию как акционерам.
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