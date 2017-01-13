Совокупная выручка холдинга «Е-генератор», в который входят одноименное рекламное агентство, новостная сеть СМИ2 и ее американский аналог Ideal Media, информационное агентство «Евразия Дэйли» и социальная сеть «МирТесен» в 2016 году достигла 400 млн рублей. Годом ранее компания продемонстрировала выручку в 360 млн рублей. Об этом говорится в сообщении холдинга.

По данным отчетности компании, ежемесячный охват аудитории СМИ2 на конец 2016 года составил более 70 млн пользователей, при этом посещаемость агрегатора превышает 17 млн читателей, что на 15% выше результатов предыдущего периода. Объем переходов, которые агрегатор и новостная сеть СМИ2 отправляет на новостные сайты, превысил 4,5 млн в сутки.

Американская новостная сеть Ideal Media, построенная на движке СМИ2 должна стать одним из наиболее динамично развивающихся активов компании, говорится в материалах «Е-генератор». В 2017 году компания прогнозирует «существенный рост по партнерам и аудитории в США».

Рекомендательная социальная сеть «МирТесен» увеличила выручку по сравнению с предыдущим периодом более чем в 2 раза, с 43 млн до 93 млн рублей. В холдинге подчёркивают, что это стал первый год, когда соцсеть была стабильно прибыльной. Аудитория «МирТесен» в декабре 2016 года достигла одного миллиона уникальных посетителей в сутки и 7 млн просмотров в сутки. При этом рост среднемесячной аудитории по сравнению с предыдущим периодом составил 20%, этот показатель увеличился с 11 млн до 13,5 млн человек. Ежемесячно пользователи «МирТесен» просматривают 178 млн страниц. В 2017 году соцсеть планирует запустить ряд новых проектов, в том числе собственный маркетплейс, а также разделы «Кино» и «Видео».