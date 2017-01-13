Минздрав описал прямую телемедицину


Основатель и гендиректор «Доктора на работе» Станислав Сажин прокомментировал появившийся 12 января 2017 года законопроект о телемедицине (.pdf) Министерства здравоохранения РФ, а так же сопоставил новый документ с законопроектом о телемедицине «Яндекса» (внесен в Госдуму РФ 30 мая 2016 года), действующим федеральным закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и версией законопроекта Минздрава, опубликованной 16 мая 2016 года.

Основное содержание нового законопроекта:

  1. Медицинская услуга теперь может оказываться и с помощью телемедицины (так телемедицина становится законной).
  2. Телемедицина должна включать идентификацию пациента и врача и обмен медицинских документов в электронном виде, все решения должны записываться в эти документы.
  3. Телемедицина это один из способов обеспечения доступности и качества медицинской помощи.
  4. Министерство здравоохранения получает право внедрять электронные медицинские документы.
  5. Министерство здравоохранения получает право внедрять электронные рецепты на лекарственные средства и медицинские изделия, подписанные электронной подписью.
  6. Информированное добровольное согласие теперь может быть электронным (это снимает основное препятствие для телемедицины).
  7. Если о пациенте есть электронные медицинские документы, то он имеет право с ними знакомиться, причем запрос можно отправлять и документы получать в электронном виде (это прямой путь к электронной медицинской карте).
  8. Телемедицина это и дистанционное взаимодействие врач-врач и врач-пациент и консилиум-пациент.
  9. Телемедицина может включать медицинскую помощь непосредственно.
  10. Телемедицина не отменяет врачебную тайну.
  11. Порядок телемедицины определяет Министерство здравоохранения.
  12. Врач имеет право организовать телемедицинский консилиум врачей, если считает необходимым.
  13. Врач имеет право выдавать электронные рецепты, но только с согласия пациентов.
  14. Медицинская организация имеет право выдавать документы и рецепты в электронном, а не бумажном виде только с согласия пациента.
  15. Декларируется создание единой базы данных пациентов, врачей и других медицинских работников, медицинских и фармацевтических организаций, медицинских и фармацевтических вузов, медицинской документации, ответственным за создание которой будет Министерство здравоохранения. Соответствующие организации будут обязаны передавать информацию в эту систему. Детальное положение будет выработано Правительством.
  16. Наркотические и психотропные вещества можно выписывать в виде электронных рецептов, но только с согласия пациентов.
  17. Порядок выписки электронных рецептов на территории каждого региона РФ определяется руководством региона.

Примечания: вероятно новый законопроект тоже «старый», так как указано, что он вступает в силу с 1 января этого года, а электронные рецепты с 1 января следующего года (РБК утверждает, что Минздрав направил некую версию законопроекта в правительство в декабре 2016). До 1 января следующего года частные медицинские организации могут не предоставлять информацию в единую информационную систему.

Основные отличия нового законопроекта от предыдущего законопроекта Министерства здравоохранения:

  1. Телемедицина может включать медицинскую помощь непосредственно (ранее медицинская помощь не допускалась, только для профилактики, диагностики и решения о том, стоит ли пациенту встретиться с врачом вживую).
  2. Электронные рецепты и электронные медицинские документы только с согласия пациентов (ранее согласие не требовалось).
  3. Порядок выписки электронных рецептов на территории каждого региона РФ определяется руководством региона (ранее такого не было).
  4. Уточнили и формализировали множество расплывчатых мест.

С февраля 2016 года Александр Шульгин, глава российского «Яндекса», отвечает за медицинское направление в рабочей группе по исполнению поручений президента Путина в отношении Интернета. C 30 мая в Госдуме на рассмотрении находится законопроект о телемедицине. Документ внесён депутатом и главой РОЦИТ Левиным, текст помогали готовить представители «Яндекса», Института развития интернета (ИРИ) и Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ).

Основные отличия нового законопроекта от законопроекта «Яндекса» и ФРИИ:

  1. Везде, где требуется электронная подпись, это усиленная квалифицированная электронная подпись, а не простая электронная подпись или другие способы идентификации.
  2. Места оказания медицинских услуг не затронуты, телемедицина остается только в определении медицинской услуги (непонятно, как это будет трактоваться и почему так сделано, возможно, врач будет и далее обязан быть в здании медицинской организации).
  3. «Яндекс» и ФРИИ написали только про телемедицину и немного про реестр пациентов и врачей. Законопроект Министерства здравоохранения намного обширнее.
  4. Основное, что почерпнуло Министерство у Яндекса и ФРИИ, это: «Телемедицина может включать медицинскую помощь непосредственно». Это большой шаг вперед.
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