Основатель и гендиректор «Доктора на работе» Станислав Сажин прокомментировал появившийся 12 января 2017 года законопроект о телемедицине (.pdf) Министерства здравоохранения РФ, а так же сопоставил новый документ с законопроектом о телемедицине «Яндекса» (внесен в Госдуму РФ 30 мая 2016 года), действующим федеральным закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и версией законопроекта Минздрава, опубликованной 16 мая 2016 года.

Основное содержание нового законопроекта:

Медицинская услуга теперь может оказываться и с помощью телемедицины ( так телемедицина становится законной). Телемедицина должна включать идентификацию пациента и врача и обмен медицинских документов в электронном виде , все решения должны записываться в эти документы. Телемедицина это один из способов обеспечения доступности и качества медицинской помощи. Министерство здравоохранения получает право внедрять электронные медицинские документы. Министерство здравоохранения получает право внедрять электронные рецепты на лекарственные средства и медицинские изделия , подписанные электронной подписью. Информированное добровольное согласие теперь может быть электронным ( это снимает основное препятствие для телемедицины). Если о пациенте есть электронные медицинские документы , то он имеет право с ними знакомиться , причем запрос можно отправлять и документы получать в электронном виде ( это прямой путь к электронной медицинской карте). Телемедицина это и дистанционное взаимодействие врач-врач и врач-пациент и консилиум-пациент. Телемедицина может включать медицинскую помощь непосредственно. Телемедицина не отменяет врачебную тайну. Порядок телемедицины определяет Министерство здравоохранения. Врач имеет право организовать телемедицинский консилиум врачей , если считает необходимым. Врач имеет право выдавать электронные рецепты , но только с согласия пациентов. Медицинская организация имеет право выдавать документы и рецепты в электронном , а не бумажном виде только с согласия пациента. Декларируется создание единой базы данных пациентов , врачей и других медицинских работников , медицинских и фармацевтических организаций , медицинских и фармацевтических вузов , медицинской документации , ответственным за создание которой будет Министерство здравоохранения. Соответствующие организации будут обязаны передавать информацию в эту систему. Детальное положение будет выработано Правительством. Наркотические и психотропные вещества можно выписывать в виде электронных рецептов , но только с согласия пациентов. Порядок выписки электронных рецептов на территории каждого региона РФ определяется руководством региона.

Примечания: вероятно новый законопроект тоже «старый», так как указано, что он вступает в силу с 1 января этого года, а электронные рецепты с 1 января следующего года (РБК утверждает, что Минздрав направил некую версию законопроекта в правительство в декабре 2016). До 1 января следующего года частные медицинские организации могут не предоставлять информацию в единую информационную систему.

Основные отличия нового законопроекта от предыдущего законопроекта Министерства здравоохранения:

Телемедицина может включать медицинскую помощь непосредственно ( ранее медицинская помощь не допускалась , только для профилактики , диагностики и решения о том , стоит ли пациенту встретиться с врачом вживую). Электронные рецепты и электронные медицинские документы только с согласия пациентов ( ранее согласие не требовалось). Порядок выписки электронных рецептов на территории каждого региона РФ определяется руководством региона ( ранее такого не было). Уточнили и формализировали множество расплывчатых мест.

С февраля 2016 года Александр Шульгин, глава российского «Яндекса», отвечает за медицинское направление в рабочей группе по исполнению поручений президента Путина в отношении Интернета. C 30 мая в Госдуме на рассмотрении находится законопроект о телемедицине. Документ внесён депутатом и главой РОЦИТ Левиным, текст помогали готовить представители «Яндекса», Института развития интернета (ИРИ) и Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ).

Основные отличия нового законопроекта от законопроекта «Яндекса» и ФРИИ: