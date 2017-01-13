Основатель и гендиректор «Доктора на работе» Станислав Сажин прокомментировал появившийся 12 января 2017 года законопроект о телемедицине (.pdf) Министерства здравоохранения РФ, а так же сопоставил новый документ с законопроектом о телемедицине «Яндекса» (внесен в Госдуму РФ 30 мая 2016 года), действующим федеральным закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и версией законопроекта Минздрава, опубликованной 16 мая 2016 года.
Основное содержание нового законопроекта:
- Медицинская услуга теперь может оказываться и с помощью телемедицины (так телемедицина становится законной).
- Телемедицина должна включать идентификацию пациента и врача и обмен медицинских документов в электронном виде, все решения должны записываться в эти документы.
- Телемедицина это один из способов обеспечения доступности и качества медицинской помощи.
- Министерство здравоохранения получает право внедрять электронные медицинские документы.
- Министерство здравоохранения получает право внедрять электронные рецепты на лекарственные средства и медицинские изделия, подписанные электронной подписью.
- Информированное добровольное согласие теперь может быть электронным (это снимает основное препятствие для телемедицины).
- Если о пациенте есть электронные медицинские документы, то он имеет право с ними знакомиться, причем запрос можно отправлять и документы получать в электронном виде (это прямой путь к электронной медицинской карте).
- Телемедицина это и дистанционное взаимодействие врач-врач и врач-пациент и консилиум-пациент.
- Телемедицина может включать медицинскую помощь непосредственно.
- Телемедицина не отменяет врачебную тайну.
- Порядок телемедицины определяет Министерство здравоохранения.
- Врач имеет право организовать телемедицинский консилиум врачей, если считает необходимым.
- Врач имеет право выдавать электронные рецепты, но только с согласия пациентов.
- Медицинская организация имеет право выдавать документы и рецепты в электронном, а не бумажном виде только с согласия пациента.
- Декларируется создание единой базы данных пациентов, врачей и других медицинских работников, медицинских и фармацевтических организаций, медицинских и фармацевтических вузов, медицинской документации, ответственным за создание которой будет Министерство здравоохранения. Соответствующие организации будут обязаны передавать информацию в эту систему. Детальное положение будет выработано Правительством.
- Наркотические и психотропные вещества можно выписывать в виде электронных рецептов, но только с согласия пациентов.
- Порядок выписки электронных рецептов на территории каждого региона РФ определяется руководством региона.
Примечания: вероятно новый законопроект тоже «старый», так как указано, что он вступает в силу с 1 января этого года, а электронные рецепты с 1 января следующего года (РБК утверждает, что Минздрав направил некую версию законопроекта в правительство в декабре 2016). До 1 января следующего года частные медицинские организации могут не предоставлять информацию в единую информационную систему.
Основные отличия нового законопроекта от предыдущего законопроекта Министерства здравоохранения:
- Телемедицина может включать медицинскую помощь непосредственно (ранее медицинская помощь не допускалась, только для профилактики, диагностики и решения о том, стоит ли пациенту встретиться с врачом вживую).
- Электронные рецепты и электронные медицинские документы только с согласия пациентов (ранее согласие не требовалось).
- Порядок выписки электронных рецептов на территории каждого региона РФ определяется руководством региона (ранее такого не было).
- Уточнили и формализировали множество расплывчатых мест.
С февраля 2016 года Александр Шульгин, глава российского «Яндекса», отвечает за медицинское направление в рабочей группе по исполнению поручений президента Путина в отношении Интернета. C 30 мая в Госдуме на рассмотрении находится законопроект о телемедицине. Документ внесён депутатом и главой РОЦИТ Левиным, текст помогали готовить представители «Яндекса», Института развития интернета (ИРИ) и Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ).
Основные отличия нового законопроекта от законопроекта «Яндекса» и ФРИИ:
- Везде, где требуется электронная подпись, это усиленная квалифицированная электронная подпись, а не простая электронная подпись или другие способы идентификации.
- Места оказания медицинских услуг не затронуты, телемедицина остается только в определении медицинской услуги (непонятно, как это будет трактоваться и почему так сделано, возможно, врач будет и далее обязан быть в здании медицинской организации).
- «Яндекс» и ФРИИ написали только про телемедицину и немного про реестр пациентов и врачей. Законопроект Министерства здравоохранения намного обширнее.
- Основное, что почерпнуло Министерство у Яндекса и ФРИИ, это: «Телемедицина может включать медицинскую помощь непосредственно». Это большой шаг вперед.
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