Инвестор MSQRD Юрий Гурский и часть бывшей команды сделали свой Pokemon Go


Бывший совладелец и ментор MSQRD Юрий Гурский инвестировал в игру с элементами дополненной реальности League of Arosaurs. Игру разработала компания MintFrogs, двое участников которого работали над ранними версиями MSQRD. League of Arosaurs как и Pokemon Go позволяет устраивать сражения с участием виртуальных монстров на реальных картах с использованием сервисов глобального позиционирования, создатели проекта говорят, что начали работу над ним еще до того, как была запущена Pokemon Go. Сейчаc League of Arosaurs доступна в версии для iOS, Android версия ожидается в ближайшее время.

Бывшие члены команды MSQRD создали похожую на Pokemon Go игру при поддержке Юрия Гурского

Минский стартап MintFrogs, двое участников которого работали над ранними версиями приложения MSQRD, выпустили free-to-play игру в дополненной реальности League of Arosaurs. Инвестором проекта стал бывший совладелец и ментор MSQRD Юрий Гурский, информацию об этом он подтвердил в разговоре с vc.ru.

Выбор редакции

Добавить Нет комментариев

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое