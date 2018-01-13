Торговое представительство США, ведомство, отвечающее за торговое законодательство, опубликовало очередной список интернет-ресурсов, вовлеченных в нелегальное распространение контента. Как и в последние несколько лет, в списке оказалась соцсеть «ВКонтакте». В 2016 году ВК заключила лицензионные договоры с крупнейшими рекорд-лейблами, попыталась ограничить возможности третих лиц по загрузке контента, а также внедрила систему автоматического распознавания контента, признают авторы отчета.

Несмотря на эти позитивные сигналы, соцсеть остается одним из крупнейших в мире источников нелегального контента, в частности представители американской киноиндустрии обнаружили в ВК нелецензионные копии фильмов, которые загружаются по несколько тысяч в месяц. Пока социальная сеть не решит эту проблему, она останется в списке, резюмируют авторы документа.

Среди других связанных с Россией ресурсов в списке оказался онлайн-кинотеатр Kinogo и его зеркала и Rutracker.org. Торговое представительство США включает в список только ресурсы, представляющие угрозу в мировом масштабе, которые регулярно демонстрируют нежелание решать проблему пиратства и не идут на сотрудничество с правообладателями. В 2012 году Россия и США заключили соглашение о борьбе с нарушениями авторских прав. Спустя 5 лет, по данным отчета Торгового представительства США за осень 2017 года борьба с пиратством не приносит значимых результатов в России.