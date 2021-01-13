Пользователь Habr.com обнаружил, что внутрь сети РЖД есть относительно лёгкий доступ к роутерам внутренней сети, обеспечивающий доступ к камерам и различным интерфейсно-управляющим сетям вокзалов.

Например, информационным табло, шлюзам IP-телефонии, статусы путевого оборудования, кондиционирования помещений и так далее.

Исследователь попрекнул РЖД тем, что его сотрудники не выявили косяков после годичной давности инцидента с безопасностью доступа в сети «Сапсана» и намекнул, что РЖД не помешал бы аудит системы информационной безопасности и баунти-программа.