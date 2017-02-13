Интересно смотреть, как оффлайновый продукт притворяется IT-стартапом, чтобы получить айтишный пиар и, опосредованно, завышенную оценку.

#стартапдня KeyMe позиционирует себя как проект по облачному хранению ключей. Не каких-то там криптографических, а обычных, железных, ключей от квартир, автомобилей и сейфов. По замыслу авторов пользователь скачивает на смартфон приложение, фотографирует с двух сторон все свои ключи и нажимает кнопку Save. Вуаля! Ключи теперь в облаке, и если вдруг один из них сломается или потеряется в реальном мире, то через две минуты уже можно заказать его точную копию.

Дополнительный бонус от облачного хранения — ключи теперь удобно шарить (нет, лайкать пока нельзя), например, когда внезапно уехал в командировку.

— Боб, это твой сосед Билл, полей, пожалуйста, цветы у меня в гостиной, я в Нью-Йорк на месяц улетел.

— Билл, я бы рад, но у меня же ключей нет от твоей квартиры нет.

— KeyMe обо всём позаботился, кликни сюда и ключ тебе пришлют!

Весь подход кажется совершенно нереалистичным. Нормальный человек теряет ключи 2−3 раза в жизни, у нормального человека они и так забекаплены копией мужа-жены-родителей-детей, нормальный человек не предусмотрителен настолько, чтобы защищаться от того, что случается 2−3 раза в жизни и, наконец, нормальный человек теряет смартфон гораздо чаще, чем ключи. Да, понятно, там какие-то умные слова написаны, что всё безопасно и квартиру по телефону не обчистят, но кто же этому поверит. Реальность мою теорию подтверждает, за 3.5 года жизни приложение и 50 тысяч раз не скачали. Ни о чём.

Оффлайновая сторона KeyMe гораздо практичнее. Они делают вендинговые автоматы по быстрому изготовлению дубликатов. Без человека получается быстрее (обещают 30 секунд), надежнее (говорят, что ошибок меньше) и красивее как-то. Не надо общаться с подозрительным мексиканцем или страшным реднеком, нажал 2 кнопки, всунул карточку — и готово, настоящий XXI век. Ещё отсутствие человека должно делать себестоимость услуги дешевле, не знаю, как этим пользуются, увеличивают ли маржу компании или снижают цену.

Это работает. В Штатах уже стоит 350 автоматов, годовая выручка должна измеряться десятками миллионов долларов. Другое дело, что то, что сделал один, вполне может повторить второй и многие уже реально повторили, никакого эффекта масштаба или другой защиты от конкурентов у этого бизнеса нет. Так что хочется быть IT-шными, чтобы хотя бы в презентациях победитель забирал всё. И, похоже, получается. Key.me поднял примерно $70 миллионов инвестиций, это даже чуть больше, чем MinuteKey, который делает похожие автоматы, запустился на несколько лет раньше и у которого сейчас примерно в 10 раз больше присутствие в оффлайне, но нет хипстерской приложеньки.