6 февраля правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, согласно которому банкам и платежным агентам будет запрещено переводить деньги россиян организаторам азартных игр, если те проводятся вопреки законодательству РФ. Обсуждение законопроекта планируется 16 февраля на заседании правительства. Несмотря на то, что интернет-казино запрещено еще с 2006 года и игроков наказать нельзя, закрыть такие площадки невозможно, так как их операторы зарегистрированы в офшорных зонах. В России теневой оборот рынка онлайн-казино оценивают минимум в $3 млрд.