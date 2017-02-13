Obsidian Entertainment, американский разработчик игры про танки полностью передал её разработку структурам Mail.ru Group (My.com). Dtf.ru перевела объяснение модератора Reddit, который утверждает, что был консультантом в Obsidian и My.com: «Obsidian получила от Mail.ru немного творческой свободы — совсем чуть-чуть. [Armored Warfare] должна была ощущаться, как World of Tanks, но не копировать её полностью. Можно сказать, что на этом этапе Armored Warfare умерла. Mail.ru дала понять, что просто хочет получить часть денег, которые гребёт Wargaming с помощью World of Tanks».

Летом 2016 года Mail.ru Group открыла направление экспериментального геймдева. В его рамках возможна разработка игр , «которые подчас могут идти вразрез сложившимся традициям Mail.ru Group и даже рынка». Главный конкурент танков MRG , Wargaming , разработчик World of Tanks , в начале февраля 2017 года , запустил рекламу на главном ТВ-шоу США.

По итогам 3 квартала 2016 года выручка Mail.ru Group от игр упала бы на 13,5% за квартал, если не включать в отчёт результаты купленной в октябре компании Pixonic. Холдинг утверждал: «Мы ожидаем, что, благодаря выходу Revelation Online на отечественном рынке [игра разработана NetEase Games, My.com её паблишер] и вкладу Pixonic, в четвертом квартале 2016 года мы вернемся к росту выручки от игр на сопоставимой основе». Около года назад, по данным отчетности Mail.ru Group за 1 квартал 2016 года «Armored Warfare: Проект Армата» был второй по доходности игрой в портфолио холдинга. Для этого оказалось достаточным собрать в 19 раз меньше игроков, чем у конкурентов в World of Tanks.

В конце 2015 года MRG показал Armored Warfare президенту РФ. В формулировке ТАСС игра оказалась «проектом российских разработчиков, который заинтересовал Путина», после выхода новости холдинг убрал упоминания американских партнёров с некоторых русских страниц «Armored Warfare». Главе государства рассказали, что игра пользуется большой популярностью в 194 странах мира [то есть всех или почти всех странах мира], более 65% дохода ее разработчики получают от зарубежных пользователей. Спустя чуть больше года MRG отказался не только от упоминаний, но и от самих американских разработчиков.