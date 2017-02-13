Tvzavr впервые за 7 лет вышел на прибыль по итогам 2016 года, сообщили «Роем!» в компании. Совокупная выручка Tvzavr за 2016 год выросла на 50% год к году и составила 275 млн рублей. Прибыль онлайн-кинотеатра за год — 10 млн рублей.

Для сравнения: кинотеатр Tvigle вышел в плюс в 2015 году с 13,6 млн рублей прибыли. В августе «Ведомости» отмечали, что в сегменте онлайн-кинотеатров в России не существует прибыльных компаний: в том числе не является прибыльным по году и Ivi, о выходе на операционную прибыль компания сообщала в начале 2015 года.

За прошедший год в 5 раз выросла платная модель Tvzavr, в 2 раза увеличилось количество подписчиков — до 4 млн человек. Ежемесячная аудитория Tvzavr составляет 25 млн. Кроме того, 2016 году объем рынка видеорекламы вырос на 20%, при этом доходы Tvzavr от видеорекламы увеличились на 50%.

Онлайн-кинотеатр Tvzavr был основан в 2010 году, общий объем инвестиций в проект за 7 лет составил $15 млн. Tvzavr работает по смешанной модели монетизации: за счет платной подписки, аренды и продажи фильмов, видеорекламы одновременно.