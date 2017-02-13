Музыкальный сервис SoundCloud потерял двух директоров и пытается найти новые источники финансирования. Об этом сообщает издание The Financial Times. Как заявил пресс-секретарь компании, COO Марк Штригель и финансовый директор Маркус Хардер, ушли, чтобы искать новые возможности для развития. Однако, вероятно, их уход связан с финансовыми проблемами в компании.

Хотя SoundCloud говорит, что они ведут бизнес «as usual», инвесторы утверждают, что компания отчаянно ищет новые источники финансирования. «SoundCloud умоляет дать им денег, но я бы им не дал ничего прямо сейчас. Им нужно переоценить компанию и договориться о новом раунде финансирования при более низкой собственной оценке», — сказал немецкий финансист изданию.