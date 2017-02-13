Компания-разработчик компьютерных игр Valve закроет Greenlight, площадку, которая позволяла разработчику обосноваться в магазине игр и приложений Steam, перед этим набрав определенное количество голосов пользователей. Вместо старой платформы весной, вероятно, будет работать Steam Direct. Пользовательского голосования больше не будет, теперь Valve предложит разработчикам оформить некоторые электронные документы, пройти проверку, предоставить налоговые данные и оплатить взнос (от $200 до $5000) за продукт, который надо разместить в магазине.