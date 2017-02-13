Классические «умные часы» плохо продаются. Их давно купили те, кому они интересны, но владельцы не собираются переходить на свежие модели. Рынок «умных часов» спасут их туповатые собратья — гибриды на основе традиционных часов, сообщили Content-Review, со ссылкой на исследование Juniper Research.

Компании, чьей фишкой были недорогие и малофункциональные умные часы, такие как Pebble и Vector, либо поглощаются более крупными игроками (в Pebble, так же, как и в Apple, не почувствовали, что молодой рынок носимой электроники уже угасает), либо уходят с рынка. […] сектор многофункциональных умных часов замедлился, а производители начали исключать из часов невостребованные функции. […] Многие крупные вендоры взяли паузу, например, Motorola и Huawei не стремятся представлять новые модели часов.

Juniper Research, предположили, что теперь ответственны за потенциальный рост рынка умных часов туповатые часы-гибриды. Технически — это обыкновенные часы с некоторыми дополнениями, например шагомером или бесконтактной оплатой покупок. Их доля сейчас составляет 30%.