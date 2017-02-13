Рынок умных часов спасут туповатые часы


Классические «умные часы» плохо продаются. Их давно купили те, кому они интересны, но владельцы не собираются переходить на свежие модели. Рынок «умных часов» спасут их туповатые собратья — гибриды на основе традиционных часов, сообщили Content-Review, со ссылкой на исследование Juniper Research.

Компании, чьей фишкой были недорогие и малофункциональные умные часы, такие как Pebble и Vector, либо поглощаются более крупными игроками (в Pebble, так же, как и в Apple, не почувствовали, что молодой рынок носимой электроники уже угасает), либо уходят с рынка. […] сектор многофункциональных умных часов замедлился, а производители начали исключать из часов невостребованные функции. […] Многие крупные вендоры взяли паузу, например, Motorola и Huawei не стремятся представлять новые модели часов.

Juniper Research, предположили, что теперь ответственны за потенциальный рост рынка умных часов туповатые часы-гибриды. Технически — это обыкновенные часы с некоторыми дополнениями, например шагомером или бесконтактной оплатой покупок. Их доля сейчас составляет 30%.

Половина жителей развитых стран уже купила как минимум одно носимое устройство ещё к лету 2016 года → Roem.ru

Выбор редакции

Добавить 1 комментарий

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое