Google погрозил миллионам Android-приложений, ворам персональной информации


Google предупредила разработчиков приложений для Android, что программы, которые скрывают политику конфиденциальности возможно будут стёрты из магазина Google Play после 15 мая 2017. Как пишет The Next Web, в магазине недовольны, что владельцы приложений не сообщают, с какой целью они запрашивают разрешение на доступ к персональной информации и не объясняют, как она будет храниться. Последний скандал с персональными данными случился пару недель назад. В январе 2017 года в шпионаже за пользователями заподозрили популярное приложение Meitu. Средство для стилизации портретов потребовало у пользователей доступ к телефонному номеру, информации о звонках, геолокации, а также к памяти телефона, приложение распространялось и под Andorid, и в AppStore Apple для iPhone.

Приложения из Google Play регулярно попадают в истории о доступе к персональным данным на сомнительных основаниях. В январе 2017 года исследователи опубликовали статистику о 283 мобильных приложениях с реализаций функций VPN из Google Play. Больше чем для половины, для 67% из исследованных приложений, их владельцы пообещали в описаниях повышенную защиту частных данных. Одновременно в 82% случаев приложения попросили при установке права доступа к ресурсам, содержащим такие как подробности о пользователе, как параметры его учётной записи или текстовые сообщения абонента, сообщал Opennet.

Громкий скандал произошёл летом 2016 года, когда в Google Play вернулась китайская клавиатура «шпион» — до удаления её установили минимум 50 миллионов раз. От других программ для набора текстов или эмоджи Flash Keyboard отличалась тем, что запрашивала ненужные альтернативным клавиатурам: доступ к камере устройства, оповещениям почтовой системы, локационным данным GPS и Wi-Fi, просила разрешение на ликвидацию фоновых процессов, а при работе отправляла некие данные на серверы в США, Нидерландах и Китае. В 2014 году обвинение в злоупотреблениях получил сам Google. Национальная комиссия по свободе информации Франции (CNIL) заявила: «Информация об использовании персональных данных, которую предоставляет Google, недостаточна и неполна. Такие данные, полученные компанией через один из своих сервисов, в дальнейшем без каких-либо оснований используются и в других сервисах, что нарушает права пользователей интернета».

Как операторы мобильной связи работают с партнёрами, чтобы собирать, обрабатывать и продавать информацию

Персональные данные пользователей можно использовать в благих целях, не использовать вообще, и можно продавать. В декабре 2016 года директор компании Cambridge Analytica Александр Никс, которому приписывают участие в блистательной онлайн-компании кандидата в президенты США Дональда Трампа, объяснил: «фирма закупает персональные данные из всех возможных источников: кадастровые списки, бонусные программы, телефонные справочники, клубные карты, газетные подписки, медицинские данные. В США возможно купить почти любые персональные данные. […] Затем Cambridge Analytica скрещивает эти данные со списками зарегистрированных сторонников [… партий] и данными по лайкам-репостам в Facebook — вот и получается личный профиль […] Из цифровых данных вдруг возникают люди со страхами, стремлениями и интересами — и с адресами проживания».

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    ZayunyaTyan

    Да бред, если я решу поставить приложение от гугла с разрешениями на всё, то мне уже точно не будет волновать, что там в пользовательском соглашении. Стремления гугла ни к счему, лучше бы сделали запрет приложениниям лезть не туда, как в айфонах.

    Кстати, а если в афоне приложение спрашивает доступ к фото/местоположению, то у меня подозрение, что тот же номер телефона оно видит по умолчанию и не спрашивает. Так ли это?

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    Иван Ильин > ZayunyaTyan контекст

    Стремление гугла логично. Если не подстраховаться, то рано или поздно полиция озлобленных на Google стран придёт в Google и заявит, что в утечках через разнообразные там Meitu и Flash Keyboard виноваты… владельцы магазина. Так как они де-юре и де-факто никаким образом не требовали разработчиков объясняться о целях доступа к личной информации абонентов. Даже, скорее, наоборот. Каждое приложение достоверно не проверишь, но каждое приложение, собирающее 50 миллионов жертв или попадающее в новости, можно легко проверить раз двадцать, даже со скромными ресурсами Google. Но их никто не проверял и об утечках жертвы узнавали из СМИ.

    P. S. Модное в моём маленьком городе приложение вызова такси (это не Uber, не Яндекс.Такси, а наоборот, локальный феномен) требует при установке предоставить ему доступ ко всему вообще. Не знаю, есть ли у него уже жертвы. Но весьма очевидно, что человек, получивший доступ на телефоны всех земляков в маленьком городе — это вовсе не начальник таксистов. Это демиург!

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