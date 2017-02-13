Google предупредила разработчиков приложений для Android, что программы, которые скрывают политику конфиденциальности возможно будут стёрты из магазина Google Play после 15 мая 2017. Как пишет The Next Web, в магазине недовольны, что владельцы приложений не сообщают, с какой целью они запрашивают разрешение на доступ к персональной информации и не объясняют, как она будет храниться. Последний скандал с персональными данными случился пару недель назад. В январе 2017 года в шпионаже за пользователями заподозрили популярное приложение Meitu. Средство для стилизации портретов потребовало у пользователей доступ к телефонному номеру, информации о звонках, геолокации, а также к памяти телефона, приложение распространялось и под Andorid, и в AppStore Apple для iPhone.

Приложения из Google Play регулярно попадают в истории о доступе к персональным данным на сомнительных основаниях. В январе 2017 года исследователи опубликовали статистику о 283 мобильных приложениях с реализаций функций VPN из Google Play. Больше чем для половины, для 67% из исследованных приложений, их владельцы пообещали в описаниях повышенную защиту частных данных. Одновременно в 82% случаев приложения попросили при установке права доступа к ресурсам, содержащим такие как подробности о пользователе, как параметры его учётной записи или текстовые сообщения абонента, сообщал Opennet.

Громкий скандал произошёл летом 2016 года, когда в Google Play вернулась китайская клавиатура «шпион» — до удаления её установили минимум 50 миллионов раз. От других программ для набора текстов или эмоджи Flash Keyboard отличалась тем, что запрашивала ненужные альтернативным клавиатурам: доступ к камере устройства, оповещениям почтовой системы, локационным данным GPS и Wi-Fi, просила разрешение на ликвидацию фоновых процессов, а при работе отправляла некие данные на серверы в США, Нидерландах и Китае. В 2014 году обвинение в злоупотреблениях получил сам Google. Национальная комиссия по свободе информации Франции (CNIL) заявила: «Информация об использовании персональных данных, которую предоставляет Google, недостаточна и неполна. Такие данные, полученные компанией через один из своих сервисов, в дальнейшем без каких-либо оснований используются и в других сервисах, что нарушает права пользователей интернета».

Персональные данные пользователей можно использовать в благих целях, не использовать вообще, и можно продавать. В декабре 2016 года директор компании Cambridge Analytica Александр Никс, которому приписывают участие в блистательной онлайн-компании кандидата в президенты США Дональда Трампа, объяснил: «фирма закупает персональные данные из всех возможных источников: кадастровые списки, бонусные программы, телефонные справочники, клубные карты, газетные подписки, медицинские данные. В США возможно купить почти любые персональные данные. […] Затем Cambridge Analytica скрещивает эти данные со списками зарегистрированных сторонников [… партий] и данными по лайкам-репостам в Facebook — вот и получается личный профиль […] Из цифровых данных вдруг возникают люди со страхами, стремлениями и интересами — и с адресами проживания».