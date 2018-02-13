Минфин предложил ввести статус уполномоченного оператора трансграничной торговли, соотвествующее предложение ведомства опубликовано на regulation.gov.ru. Статус уполномоченного оператора сможет получить компания, не менее двух лет находящаяся в реестре таможенных представителей, обладающая опытом декларирования товаров для личного пользования и предоставившая обеспечение в размере €1,5 млн. Также она должна иметь информационную систему, совместимую с ЕАИС таможенных органов, для передачи персональных данных клиентов и информации о посылках.
Нововведение поможет государству лучше контролировать импорт товаров — с конца 2017 года для получения покупок из иностранных интернет магазинов с клиентов требуют номер ИНН, теперь также появится компания, которая будет отвечать за правильность заполнения данных покупателями. Если таможенный орган установит факты недостоверного декларирования, в том числе ИНН и года рождения физических лиц, в адрес которых доставляются товары, компания может лишиться статуса уполномоченного оператора, предполагает проект Минфина.
С 15 мая до конца 2018 года новая схема работы будет опробована в тестовом режиме с участием «Почты России». Участниками эксперимента прорабатывается технология электронной подачи сведений об ИНН или паспортных данных от получателей при заказе товара. Как уточняют в «Почте России», это касается только товаров, стоимость которых превышает лимит беспошлинного ввоза в €1 тыс., а с января 2019 года снизится до €500.
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По моему очень даже годная идея, все проблемы с администрированием кроссбордера переложить на перевозчиков, выборочно их иногда проверять и штрафовать жестко за косяки, как раз из обеспечительного взноса в 1.5 млн евро.
И пусть они уже сами и договариваются с иностранными продавцами насчет предоставлении информации о стоимости содержимого в посылке для уплаты таможенной пошлины, благо что договорные отношения у них с ними и так уже есть, раз доставляют их товар в РФ.
Вот челночники и таможенники заживут. Будут сотнями тонн левак гнать.
>Вот челночники и таможенники заживут. Будут сотнями тонн левак гнать.
Хоть какие то рабочие места, алиэкспресс почте новых мест и не дал толком, весь его объем за счет убийства российских магазинов, такое же кол-во народа в ней работало и до 2014.
А вообще сейчас тот же СДЕК использует кроссбордер как канал контрабанды (по крайней мере до ввода требования ИНН, сейчас не знаю как у них), мне даже предлагали доставлять коммерческие партии грузов, когда я спросил все ли вы доки дадите для таможни, только рассмеялись, у вас говорят никакой таможни вообще не будет, ваша забота только деньги китайцам переслать, говорят ваша партия заедет под видом личных покупок для физ лиц, типа на таможне у них все ок и лишних вопросов не задают, главное чтоб каждый ящик был не тяжелее 30 кг и не дороже 1000 евро.
PS Болтливый бабы народ, я из себя потенциального клиента строил (являюсь клиентом по доставке посылок по РФ), и за пару недель общения узнал всю схему их работы, по хорошему там топов надо закрывать по уголовке и на долго, за организацию преступного сообщества наладившее канал контрабанды.