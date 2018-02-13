Минфин предложил ввести статус уполномоченного оператора трансграничной торговли, соотвествующее предложение ведомства опубликовано на regulation.gov.ru. Статус уполномоченного оператора сможет получить компания, не менее двух лет находящаяся в реестре таможенных представителей, обладающая опытом декларирования товаров для личного пользования и предоставившая обеспечение в размере €1,5 млн. Также она должна иметь информационную систему, совместимую с ЕАИС таможенных органов, для передачи персональных данных клиентов и информации о посылках.

Нововведение поможет государству лучше контролировать импорт товаров — с конца 2017 года для получения покупок из иностранных интернет магазинов с клиентов требуют номер ИНН, теперь также появится компания, которая будет отвечать за правильность заполнения данных покупателями. Если таможенный орган установит факты недостоверного декларирования, в том числе ИНН и года рождения физических лиц, в адрес которых доставляются товары, компания может лишиться статуса уполномоченного оператора, предполагает проект Минфина.

С 15 мая до конца 2018 года новая схема работы будет опробована в тестовом режиме с участием «Почты России». Участниками эксперимента прорабатывается технология электронной подачи сведений об ИНН или паспортных данных от получателей при заказе товара. Как уточняют в «Почте России», это касается только товаров, стоимость которых превышает лимит беспошлинного ввоза в €1 тыс., а с января 2019 года снизится до €500.