Минфин вводит статус уполномоченного оператора трансграничной торговли, чтобы лучше контролировать импорт


Минфин предложил ввести статус уполномоченного оператора трансграничной торговли, соотвествующее предложение ведомства опубликовано на regulation.gov.ru. Статус уполномоченного оператора сможет получить компания, не менее двух лет находящаяся в реестре таможенных представителей, обладающая опытом декларирования товаров для личного пользования и предоставившая обеспечение в размере €1,5 млн. Также она должна иметь информационную систему, совместимую с ЕАИС таможенных органов, для передачи персональных данных клиентов и информации о посылках.

Нововведение поможет государству лучше контролировать импорт товаров — с конца 2017 года для получения покупок из иностранных интернет магазинов с клиентов требуют номер ИНН, теперь также появится компания, которая будет отвечать за правильность заполнения данных покупателями. Если таможенный орган установит факты недостоверного декларирования, в том числе ИНН и года рождения физических лиц, в адрес которых доставляются товары, компания может лишиться статуса уполномоченного оператора, предполагает проект Минфина.

С 15 мая до конца 2018 года новая схема работы будет опробована в тестовом режиме с участием «Почты России». Участниками эксперимента прорабатывается технология электронной подачи сведений об ИНН или паспортных данных от получателей при заказе товара. Как уточняют в «Почте России», это касается только товаров, стоимость которых превышает лимит беспошлинного ввоза в €1 тыс., а с января 2019 года снизится до €500.

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Добавить 3 комментария

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    По моему очень даже годная идея, все проблемы с администрированием кроссбордера переложить на перевозчиков, выборочно их иногда проверять и штрафовать жестко за косяки, как раз из обеспечительного взноса в 1.5 млн евро.
    И пусть они уже сами и договариваются с иностранными продавцами насчет предоставлении информации о стоимости содержимого в посылке для уплаты таможенной пошлины, благо что договорные отношения у них с ними и так уже есть, раз доставляют их товар в РФ.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Вот челночники и таможенники заживут. Будут сотнями тонн левак гнать.

    Хоть какие то рабочие места, алиэкспресс почте новых мест и не дал толком, весь его объем за счет убийства российских магазинов, такое же кол-во народа в ней работало и до 2014.

    А вообще сейчас тот же СДЕК использует кроссбордер как канал контрабанды (по крайней мере до ввода требования ИНН, сейчас не знаю как у них), мне даже предлагали доставлять коммерческие партии грузов, когда я спросил все ли вы доки дадите для таможни, только рассмеялись, у вас говорят никакой таможни вообще не будет, ваша забота только деньги китайцам переслать, говорят ваша партия заедет под видом личных покупок для физ лиц, типа на таможне у них все ок и лишних вопросов не задают, главное чтоб каждый ящик был не тяжелее 30 кг и не дороже 1000 евро.

    PS Болтливый бабы народ, я из себя потенциального клиента строил (являюсь клиентом по доставке посылок по РФ), и за пару недель общения узнал всю схему их работы, по хорошему там топов надо закрывать по уголовке и на долго, за организацию преступного сообщества наладившее канал контрабанды.

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