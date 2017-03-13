Газета «Известия» празднует 100-летний юбилей. У них появился новый сайт издания и праздничная подборка, с материалами и историей работы газеты с 1917 года.

Действующая редакция издания значительно моложе и де-юре появилась лишь в августе 2016. По договору с собственником издания, «Национальной медиа группой», с 2011 издателем «Известий» выступала News Media Арама Габрелянова. В 2012 году «Известия» и издания самой News Media (сейчас это прежде всего Life.ru и одноимённый телеканал) объединили редакционные усилия. 1 августа 2016 года объединённая редакция прекратила существование. Сотрудники газеты расположились отдельно от остальных изданий News Media и поступили на работу в ОАО «Газета Известия». По расчётам собственников, отказ от услуг News Media, должен сделать «Известия» «более качественной» и аналитической газетой.

С первого февраля 2016 года главредом «Известий» выступает Арсений Оганесян, бывший заместитель губернатора Калужской области, продюсер и журналист.

Президент Владимир Путин поздравил коллектив и читателей газеты «Известия» со 100-летием издания.