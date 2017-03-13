В бете Telegram появилась функция бесплатных звонков. Об этом 12 марта рассказали в сообществе Telegram info. Об официальной дате запуска пока неизвестно. Применение end-to-end шифрования в звонках обозначает, что Telegram не будет подключён к российской системе оперативно-розыскных мероприятий, а сохранённый по «закону Яровой» трафик бесполезен.
Telegram info сообщил: «Протестировать [звонки] теперь их может любой желающий, у которого есть Beta-версия Telegram. Звонки защищены end-to-end шифрованием. Инструкция: telegra.ph/call-03−12».
31 июля 2014 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому все мессенджеры (соцсети, форумы
и т. д.) обязаны установить оборудование и ПО для спецслужб, по плану мероприятий ФСБ. Система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), в частности прослушивания телефонов, при решении служебных задач, появилась на 2 десятка лет раньше.
Люди стали больше говорить в мессенджерах, но голосовой трафик по мобильной связи не снижается — следовало из публикации «Коммерсанта» летом 2016 года. Так «услугой Viber Out (звонки на стационарные и мобильные телефоны, на которые не установлено приложение Viber) пользовалось на 25% больше людей, чем в июне 2015 года», писала газета со ссылкой на представителя мессенджера. Рост популярности интернет телефонии (VoIP) отмечали, как представители сервисов, так и сотовые операторы.
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Павел и не должен адаптировать новый продукт под законодательство и возможности устройств спец. служб, потому что они предназначены для работы с другими технологиями. В тренде борьбы за инвестклимат в нашей стране, нужно апеллировать к конституционному праву на неприкосновенность частной жизни и переписки. Душение отрасли уже не актуально, хочется надеяться что общество это переросло и будет критически относиться к новым ограничениям (исходящим от) господ депутатов. Тормозят только назначенные «управленцы», тот же г-н (господин) К-ко.
>В тренде борьбы за инвестклимат в нашей стране
Везет вам, я вот в своей не заметил такого тренда)
Ждём в комментах того, «кого нельзя называть™».