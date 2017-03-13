В бете Telegram появилась функция бесплатных звонков. Об этом 12 марта рассказали в сообществе Telegram info. Об официальной дате запуска пока неизвестно. Применение end-to-end шифрования в звонках обозначает, что Telegram не будет подключён к российской системе оперативно-розыскных мероприятий, а сохранённый по «закону Яровой» трафик бесполезен.

Telegram info сообщил: «Протестировать [звонки] теперь их может любой желающий, у которого есть Beta-версия Telegram. Звонки защищены end-to-end шифрованием. Инструкция: telegra.ph/call-03−12».

31 июля 2014 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому все мессенджеры ( соцсети , форумы и т. д. ) обязаны установить оборудование и ПО для спецслужб , по плану мероприятий ФСБ. Система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий ( СОРМ), в частности прослушивания телефонов , при решении служебных задач , появилась на 2 десятка лет раньше.

Люди стали больше говорить в мессенджерах, но голосовой трафик по мобильной связи не снижается — следовало из публикации «Коммерсанта» летом 2016 года. Так «услугой Viber Out (звонки на стационарные и мобильные телефоны, на которые не установлено приложение Viber) пользовалось на 25% больше людей, чем в июне 2015 года», писала газета со ссылкой на представителя мессенджера. Рост популярности интернет телефонии (VoIP) отмечали, как представители сервисов, так и сотовые операторы.