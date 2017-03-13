«Яндекс» запускает собственный сервис интернет-видео, на первом этапе компания договорилась о трансляции эфиров «Первого Канала», РЕН ТВ и НТВ с возможностью просмотра передач за несколько дней, рассказали в интернет-компании. Предполагается, что монетизация сервиса будет реализована по рекламной модели, а доходы будут делиться между «Яндексом» и телеканалами, схему такого разделения в компании не озвучили.

Договоренности уже достигнуты с «Первым каналом», РЕН ТВ, НТВ, «Базелевсом», АМЕДИА, «Средой», Мосфильмом, Ленфильмом и другими, сказали в «Яндексе». Компания развивает сотрудничество с партнерами в двух направлениях. Первый — технологическое обеспечение трансляций, а также опционально — сохранения нескольких дней эфира.

В рамках экспериментов контент телеканалов транслируется в Яндекс.Телепрограмме, на главной странице, а также в специальных блоках для партнеров на сервисе «Яндекс.Видео». Второе направление — предоставление инфраструктуры видеобиблиотекам (правообладателям VOD-контента). Это видео также будет появляться в специальных блоках для партнеров на сервисе Яндекс.Видео, а также на «КиноПоиске». Задача проекта — расширить аудиторию профессионального контента, созданного для ТВ за счет интернет-зрителей и дать возможность производителям и владельцам контента дополнительный источник монетизации.

«В настоящий момент с ограниченным кругом партнеров мы проводим эксперименты с онлайн ТВ: проверяем гипотезы, тестируем различные форматы рекламы, наблюдаем за аудиторией, очевидно, что интернет и технологии в целом влияют на привычки зрителей, на их запросы, а значит и производителям видеоконтента, и площадкам, и рекламодателям рано или поздно придется адаптироваться к новому медийному ландшафту. Сейчас мы стараемся разработать максимально эффективную схему монетизации, которая учтет интересы владельцев видеоконтента и не будет отторгнута аудиторией», — говорит Наталья Гришкина, руководитель видеопроектов коммерческого департамента «Яндекса».

Видеоконтент требует не только значительных инвестиций на этапе создания, но и сложной отказоустойчивой инфраструктуры для последующей «жизни» в онлайне. Для хранения видео нужен значительный объем серверов. Высокую скорость загрузки и качество картинки обеспечивает сложная географически распределенная сетевая инфраструктура (CDN). Многое зависит от параметров плеера, в котором воспроизводится видео. Все эти технологии — надежная инфраструктура, способная принять неограниченное количество единиц контента, распределенная CDN, собственный плееры под все платформы — уже есть у Яндекса. Яндекс обладает большим опытом создания и поддержки такой инфраструктуры, так как его сервисы ежедневно используют миллионы человек. Подобная экспертиза позволяет компании предоставлять надежную инфраструктуру и клиентам Яндекс.Облака, облачного хранилища для бизнеса.

Кроме того, компания — крупнейший игрок на рынке интернет-рекламы и имеет развитые рекламные инструменты и большой пул рекламодателей, — уточняет Гришкина.

Трансляция эфирных телеканалах есть на принадлежащем «Ростелекому» поисковике «Спутник», там можно смотреть «Первый», НТВ, «Россию 1» и ряд других телеканалов. «Яндекс» по охвату вполне может поспорить с ТВ, компания также является важным альтернативным источником новостей для традиционной аудитории ТВ, об этом говорил, в частности бывший руководитель Яндекс.Новостей Лев Гершензон.