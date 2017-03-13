Сотрудники нескольких интернет-компаний, операторов связи, чиновники двух ведомств и человек, знакомый с сотрудниками администрации президента рассказали «Ведомостям», что власти придумали, как принуждать иностранные интернет-компании выполнять решения российских судов и государственных органов. Для давления на компании предполагается «замедлять» российским пользователям доступ на сайты-нарушители. Если ухудшить условия оказания услуг россиянам — теоретически иностранные корпоративные нарушители могут пострадать. Якобы среди разработчиков новых регулирующих норм есть Федеральная антимонопольная служба. ФАС за полтора года не смогла принудить американское и ирландское юрлица Google к исполнению своих предписаний и выплате штрафов. Ещё осенью 2015 года в ФАС доказано, что Google нарушил законодательство РФ о конкуренции — причём нарушение произошло не позже 2014 года, 3 года назад, а устранять его Google не намерен даже сейчас, в 2017. Российское юрлицо Google по делу непричастно.
В первой половине 2015 года министр связи Николай Никифоров написал план прямого госуправления Рунетом и запрет частных международных каналов связи. Потенциально, чтобы новая норма о «замедлении» доступа начала работать, её должны исполнять российские хостеры и провайдеры (часть сервисов Google хостится в «Ростелекоме»). Иностранные проекты-нарушители потребуется «замедлять» на «границе» между подконтрольными и независимыми от РФ каналами связи.
Чтобы манипулировать прессой, нужно просто делать за репортёров их работу. Российский закон о СМИ предписывает журналистам раскрывать свои источники по требованию суда. Может оказаться, что бОльшая часть эксклюзивов со ссылкой на источники — это случаи, когда фигурантам новости нужна публикация, но они по каким-то причинам не хотят выступать от своего имени → Roem.ru.
Источник «Ведомостей», близкий к разработчику законопроекта Федеральной антимонопольной службе ФАС, рассказал, что предложение находится на финальной стадии согласования. Вероятность того, что в законопроекте появятся поправки, довольно велика. Корректировок ждут уже этой весной.
2-я и 18-я статьи Конституции РФ запрещают властям произвольное законотворчество:
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.
— новый законопроект о замедлении доступа россиянам, придётся рассматривать, как достаточно экзотический пример защиты прав и свобод россиян.
Добавить 3 комментария
Хорошая идея, если по хорошему иностранцы не понимают….
Таких крупных игроков без политических последствий заблокировать не получится, но если не соблюдают законы РФ то можно ухудшить им условия работы чтоб их клиента перетекали конкурентам.
Если Демидов что-то одобряет, значит вещь хреновая
Власти страны-бензоколонки взбрыкивают и не поспевает за прогрессом. Пичалька. Привыкли рабами править.
А если проекты типа OneWeb реализуются и окажутся доступными для свободолюбивого русского народа, что тогда делать?