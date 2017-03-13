Сотрудники нескольких интернет-компаний, операторов связи, чиновники двух ведомств и человек, знакомый с сотрудниками администрации президента рассказали «Ведомостям», что власти придумали, как принуждать иностранные интернет-компании выполнять решения российских судов и государственных органов. Для давления на компании предполагается «замедлять» российским пользователям доступ на сайты-нарушители. Если ухудшить условия оказания услуг россиянам — теоретически иностранные корпоративные нарушители могут пострадать. Якобы среди разработчиков новых регулирующих норм есть Федеральная антимонопольная служба. ФАС за полтора года не смогла принудить американское и ирландское юрлица Google к исполнению своих предписаний и выплате штрафов. Ещё осенью 2015 года в ФАС доказано, что Google нарушил законодательство РФ о конкуренции — причём нарушение произошло не позже 2014 года, 3 года назад, а устранять его Google не намерен даже сейчас, в 2017. Российское юрлицо Google по делу непричастно.

В первой половине 2015 года министр связи Николай Никифоров написал план прямого госуправления Рунетом и запрет частных международных каналов связи. Потенциально, чтобы новая норма о «замедлении» доступа начала работать, её должны исполнять российские хостеры и провайдеры (часть сервисов Google хостится в «Ростелекоме»). Иностранные проекты-нарушители потребуется «замедлять» на «границе» между подконтрольными и независимыми от РФ каналами связи.

Чтобы манипулировать прессой , нужно просто делать за репортёров их работу. Российский закон о СМИ предписывает журналистам раскрывать свои источники по требованию суда. Может оказаться , что бОльшая часть эксклюзивов со ссылкой на источники — это случаи , когда фигурантам новости нужна публикация , но они по каким-то причинам не хотят выступать от своего имени → Roem.ru.

Источник «Ведомостей», близкий к разработчику законопроекта Федеральной антимонопольной службе ФАС, рассказал, что предложение находится на финальной стадии согласования. Вероятность того, что в законопроекте появятся поправки, довольно велика. Корректировок ждут уже этой весной.

2-я и 18-я статьи Конституции РФ запрещают властям произвольное законотворчество:

Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

— новый законопроект о замедлении доступа россиянам, придётся рассматривать, как достаточно экзотический пример защиты прав и свобод россиян.