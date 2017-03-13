Автор content-review.com Сергей Половников предупредил читателей, что МТС фактически ввёл абонентскую плату на каждое умное устройство «интернета вещей» (IoT). Раньше в тарифе для IoT мегабайт данных стоил 3 рубля [умные электросчётчики, системы кондиционирования, отопления и другие нуждаются в минимальном объёме передаваемых данных. Даже 1 мегабайт — это «месяцы», а чаще даже «годы» работы]. Новый тариф МТС «Умное устройство» включает 300 мегабайт интернет трафика, 30 минут и SMS ежемесячно; неиспользованные услуги на следующий месяц не переносятся. Подключение одного устройства стоит 80 рублей в месяц, а выкупить придётся сразу год обслуживания. Помегабайтную оплату без абонентской платы МТС отменил.

Особенно дорого обойдется оснащение SIM-картами с тарифом «Умное устройство» тем, кто использует элементы «умного дома» — розетки, датчики, камеры, фоторамки и подобные гаджеты. Преимущества IoT заключается в низком требовании к объему трафика и по большому счету большая часть населения интернета вещей вполне способно работать даже в GSM-сетях.

Половников предположил, что изменения тарифа не помогут МТС заработать. Системы «умного дома» сейчас предполагают использование центрального устройства, подключённого по традиционным интернет-каналам, а датчики и исполнительные механизмы связываются с «сердцем» по Wi-Fi, SIM-карта необязательна.