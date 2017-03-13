Правительство одобрило законопроект о защите прав потребителей в интернете, который был рассмотрен 6 марта на заседании комиссии. Было предложено внести понятие «агрегатор товаров (услуг)», ответственность за ущерб от недостоверной информации о товаре, услуге и продавце и возложить на агрегаторов обязанность по доведению необходимой информации до потребителя. Версию закона, не согласованную с рынком, ряд противников называет «удавкой» для сервисов.