Знакомые Виктора Лавренко, автора поисковой системы «Нигма», получили приглашение в некую «Нигму 2», рассказал Roem.ru сам Лавренко. Причём приглашал их, якобы, он «лично». В действительности же настоящий Виктор Лавренко — автор поисковой системы Nigma.ru, занимается вьетнамским поисковиком Coc Coc и одноимённым вьетнамским браузером.
Роль воображаемого «Лавренко» в рекламном ролике сыграл Илья Терновой — «ведущий свадеб и корпоративных событий в Москве и по России», как следует из его собственного представления во ВКонтакте. Ведущий мероприятий, ведущий телеканала Юмор.TV, участник проекта Comedy Баттл, креативный директор и автор проекта «5th Avenue Stand Up», согласно представлению на личном сайте.
В блоге Кирилла Фадеева опубликовано описание лохотрона «Нигма 2»:
Я хотел бы в двух словах высказаться относительно всех этих лохотронов в общем. Сейчас ни для кого ни секрет, что снимаются они все они по одному шаблону: супер алгоритм, разработка нескольких лет талантливого программиста и прочее «бла-бла-бла». Так вот, обычно актеры в подобных роликах просто вяленые рыбы, которые вызывают только жалость и уныние. А вот в проекте Nigma2 в этом плане с актерами все в порядке […] Наивные трейдеры бегут вкладывать свои деньги к брокерам-мошенникам. Почему мошенникам? А очень просто. Обратно из этих брокеров деньги уже не выведешь, все они находятся в черном списке. На данный момент авторы Нигма2 сотрудничают со следующими мошенниками: HBC Broker, PlusOption, SuperBinary.
Актёр Илья Терновой, сыгравший роль «миллиардера Лавренко» объяснил редакции «Роем!» как проходили съёмки:
Я не знаю кто был заказчиком этого фильма. На съёмках его не было, а договор мы не подписывали. Я думал, Виктор это вымышленный персонаж. На съёмках нам показывали видео, в котором была такая же история (один в один), но действие происходило в Америке. И этот ролик был полностью переведён и адаптирован для России. Задачу ставил Продюссер, но я не смог найти его в соцсетях. Я не в курсе, что за продакшн. Продюсера звали Дмитрий. Фамилию не помню уже.
Посмотреть на игру Тернового в рекламе лохотрона можно на сайтах: perfect-money.info, nigma-ltd.com, nigmaltd.com.
Мошенники распространяют приглашение следующего содержания:
В 2020 году один из российских мультимиллионеров Виктор Лавренко собирается вывести на рынок систему «Нигма 2» — самый эффективный алгоритм трейдинга, известный на сегодня
Но ему нужны веские доказательства для рекламы своего алгоритма.
Сейчас Лавренко набирает 50 бета-тестеров — обычных людей, которым он даст доступ к системе.
Результаты этих людей будут использованы в рекламной кампании.
Итак… Виктор получит прибыль от продажи программы…
… а бета-тестеры — возможность всю жизнь бесплатно пользоваться системой «Нигма 2», получая от 20 до 90 долларов с одной сделки.
И у вас еще есть шанс присоединиться к этой команде.
Для этого…
1. Перейдите на эту страницу
2. Введите свое имя и e-mail в форму рядом с видео
3. Нажмите на кнопку ниже
После этого вы перейдете в закрытую пользовательскую зону, где вас ждет подробная инструкция, как зарегистрировать аккаунт и получить доступ к программе.
Уже через 5 минут вы сможете
НАЧАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СИСТЕМОЙ «НИГМА 2"
С уважением,
Николай Маков
Сервис уведомлений
Добавить 1 комментарий
Слишком много персоналий на 1 новость
— Знакомые Виктора Лавренко, автора поисковой системы «Нигма» — ok
— Роль воображаемого «Лавренко» [.] сыграл Илья Терновой - ok
— В блоге Кирилла Фадеева - а это ещё кто такой?
— С уважением, Николай Маков — уф, ну это-то ФИО точно можно было бы вырезать