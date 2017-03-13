Знакомые Виктора Лавренко, автора поисковой системы «Нигма», получили приглашение в некую «Нигму 2», рассказал Roem.ru сам Лавренко. Причём приглашал их, якобы, он «лично». В действительности же настоящий Виктор Лавренко — автор поисковой системы Nigma.ru, занимается вьетнамским поисковиком Coc Coc и одноимённым вьетнамским браузером.

Роль воображаемого «Лавренко» в рекламном ролике сыграл Илья Терновой — «ведущий свадеб и корпоративных событий в Москве и по России», как следует из его собственного представления во ВКонтакте. Ведущий мероприятий, ведущий телеканала Юмор.TV, участник проекта Comedy Баттл, креативный директор и автор проекта «5th Avenue Stand Up», согласно представлению на личном сайте.

В блоге Кирилла Фадеева опубликовано описание лохотрона «Нигма 2»:

Я хотел бы в двух словах высказаться относительно всех этих лохотронов в общем. Сейчас ни для кого ни секрет, что снимаются они все они по одному шаблону: супер алгоритм, разработка нескольких лет талантливого программиста и прочее «бла-бла-бла». Так вот, обычно актеры в подобных роликах просто вяленые рыбы, которые вызывают только жалость и уныние. А вот в проекте Nigma2 в этом плане с актерами все в порядке […] Наивные трейдеры бегут вкладывать свои деньги к брокерам-мошенникам. Почему мошенникам? А очень просто. Обратно из этих брокеров деньги уже не выведешь, все они находятся в черном списке. На данный момент авторы Нигма2 сотрудничают со следующими мошенниками: HBC Broker, PlusOption, SuperBinary.

Актёр Илья Терновой, сыгравший роль «миллиардера Лавренко» объяснил редакции «Роем!» как проходили съёмки:

Я не знаю кто был заказчиком этого фильма. На съёмках его не было, а договор мы не подписывали. Я думал, Виктор это вымышленный персонаж. На съёмках нам показывали видео, в котором была такая же история (один в один), но действие происходило в Америке. И этот ролик был полностью переведён и адаптирован для России. Задачу ставил Продюссер, но я не смог найти его в соцсетях. Я не в курсе, что за продакшн. Продюсера звали Дмитрий. Фамилию не помню уже.

Посмотреть на игру Тернового в рекламе лохотрона можно на сайтах: perfect-money.info, nigma-ltd.com, nigmaltd.com.

Мошенники распространяют приглашение следующего содержания: