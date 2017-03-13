Yahoo! направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США данные о программе компенсации для нынешнего президента компании Мариссы Майер. Майер покинет Yahoo! после завершения сделки по покупке компании телеком-оператором Verizon, в качестве компенсации она получит $3 млн наличными и $20 млн акциями.

Майер, которую в свое время называли одним из самых высокооплачиваемых топ-менеджеров в США, лишилась положенного ей за 2016 год бонуса после того, как Yahoo! пострадала от крупного взлома. 14 декабря 2016 Yahoo! сообщила, что в результате хакерской атаки на сервис в августе 2013 года были похищены данные миллиарда пользователей, в результате упала оценка бизнеса компании, по подсчетам аналитиков Verizon заплатила за актив на $1 млрд меньше, чем изначально предполагалось. Акционеры приняли решение не выплачивать Майер годовой бонус, о чем в начале марта 2017 года сообщалось в документах, поданных в SEC.

После завершения сделки по слиянию с Verizon Yahoo будет переименована в Altaba и сосредоточится на инвестиционной деятельности, а Майер покинет компанию после истечения переходного периода. Также она возможно останется в составе совета директоров.