Компания «Яндекс» объявила о покупке кипрской компании Znanie Company, которой принадлежит сервис вопросов и ответов TheQuestion.

Стоимость сделки не раскрывается, акционеры TheQuestion, среди которых были Александр Акопов (Амедиа), не раскрываются, сервис планируется интегрировать в Яндекс.Знатоки, MAU сайта, по словам Самсоновой, 10 миллионов человек.

«Яндекс» и TheQuestion изо всех сил хотят ответить на вопросы пользователей TheQuestion по сделке, однако, ввиду корпоративных ограничений, налагаемых на сотрудников «Яндекса», мы полагаем, что у нас на эти вопросы получится ответить лучше.

Приступим

Юрий Синодов: Зачем? (эксклюзивный вопрос для читателей Roem.ru, на TheQuestion его нет)

Существенную часть результатов выдачи любого современного поисковика составляют ссылки на развлекательно-информационный контент. Типа «Когда умер Бродский», «Воевал ли Этуш», «Кто такой адмирал Горшков». Уже годы назад роль поставщика ответов на эти вопросы выполняла «Википедия», без присутствия которой в выдаче теперь не обходится практически ни один информационный запрос. Да и львиная доля коммерческих. Поисковик, который не будет давать информацию типа википедийной в своей выдаче, пользователем на сейчас будет восприниматься как неполноценный. При этом у «Википедии» есть один принципиально неустранимый недостаток с точки зрения «Яндекса» и любого другого поисковика: она не торгует трафиком и аудиторией, и никакой пользы для «Яндекса», кроме удовлетворения читательского зуда пользователей, при направлении трафика на «Википедию» нет. А вот если начать направлять людей на TheQuestion, с хотя бы чуть-чуть подходящими вопросами и ответами, то будет DAU, MAU, вовлечение и выручка. Таким образом TheQuestion займёт место рядом (а то и вместо) с «Википедией» в SERP с одним существенным отличием — «Яндекс» на этих переходах будет зарабатывать больше и прямо сразу.

Никита Лихачёв: Какова сумма сделки? «Яндекс» купил 100%?

Никита, ну ты как маленький. Да, 100%, они же рассказали. Про стоимость в отчётности прочитаешь. Ну допустим 500 миллионов рублей или миллиард рублей, разница несущественная. У «Яндекса» эти деньги есть, акционеры TheQuestion, скорее всего, не против, коэффициент их заработка два или три — представляет разве что академический интерес. Сильно больше вряд ли: «Яндекс», скорее всего, при торгах размахивал «Знатоками» и говорил, что у него почти такое же как TheQuestion уже есть, поэтому разумнее быстренько продаться, пока TheQuestion не стало плохо.

Давид Шульцман: Пора валить с The Question?

Практически не очень понятен смысл присутствия на The Question. Если вы мегаэксперт — вам должны где-то в другом месте заплатить за вашу экспертность. Если нет — то лучше в другом месте сидеть и наращивать экспертность, наверное. А если вы пользователь — то вам, в большинстве случаев, где сидеть тоже не очень важно — разбираться в том, эксперт вам отвечает или нет тоже экспертиза нужна. А её у вас нет. Если хотите время убить — то что под крылом «Яндекса», что без него — всё едино.

Александр Жирнов: Сможет ли «Яндекс» влиять на редакционную политику TheQuestion?

Конечно. Это их компания, они могут назначать и увольнять людей. Вообще, в медиа ответ «мы не влияем на редакционную политику» означает, в зависимости от ситуации:

Редакционная политика нас устраивает

Отстаньте от нас , мы на ваш запрос реагировать не хотим

Как только перестанет устраивать или решат отреагировать на запрос, тогда договорятся об изменении редакционной политики, или, если редактор не поймёт, его сменят.

Другой вопрос, какую такую офигенную ценность представляет собой редакционная политика TheQuestion?

Теперь TheQuestion получается тоже заблокируют в Украине? А будут ли переводить на русский язык название проекта по аналогии с другими сервисами Яндекс?

Получается заблокируют. Не имеет значения.

Зачем вам такое сотрудничество? Чтобы было легче пропихивать проплаченные новости Яндекс.Дзена в ленту вопросов?

Милай! Нет никакого сотрудничества, очнись. Есть продажа проекта. Если захотят интегрировать Дзен — интегрируют. Вне зависимости от того, проплачено оно или нет. Зачем это нужно поиску ответил в первом вопросе

Начнут ли получать материальное вознаграждение топ авторы?

Если и начнут, то только избранные, в порядке вечно недостижимой для основной массы морковки. Зачем платить там, где люди бесплатно что-то пишут?

Чтобы спамеры и жадные идиоты-графоманы набежали?

Переработает ли Яндекс мобильное приложение TheQ?

Вообще, мобильное приложение это геморрой. Надо будет смотреть и считать — если генерация контента через него будет покрывать затраты на его поддержку — то конечно переработает, почему нет.

Не странно ли самим, что первые строчки рейтинга заняты не знатоками, а мразями, что вовремя подсуетились? За свой проект не стыдно?

Знатоки и мрази это часто пересекающееся множество, мы просто не всегда об этом информированы, так что какая разница. Если благодаря рейтингу куча людей начинает больше писать — то рейтинг хороший, вне зависимости от того, что про него кто думает.

Будет ли тесная интеграция с почтовым ящиком и основным аккаунтом сервисов Яндекса? Есть ли риск принудительной регистрации всех пользователей в Яндексе?