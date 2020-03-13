Антон Розенберг: «Дуров был не рад, что ввязался в историю с блокчейном уже в 2018»


Экс-топ ВКонтакте и Telegram рассказал в интервью, что не считает TON готовым к запуску «по ряду направлений».

Cофт по-прежнему далёк от идеала даже в плане оформления и документирования, о готовности к выводу токенов на биржи речи не идёт, пользователей нет, спроса нет. Гарантий, что после такого запуска всё не упадёт как технически, так и в плане курса токенов, я бы тоже не дал.

… документация по ключевой части, протоколу консенсуса, появилась только 5 февраля этого года. До этого даже разработчики из дружественного TON Labs занимались реверс-инжинирингом. И признавали наличие критических багов. Эти же люди, кстати, и заявили в суде, что TON «полностью готов и может быть запущен за 5 секунд».

«Дуров был не рад, что во всё это ввязался»: интервью с Антоном Розенбергом о перспективах TON и Telegram

Времени до выхода TON становится все меньше, между тем вопросов к нему только больше. О них мы и поговорим с Антоном Розенбергом — экс-директором особых направлений Telegram.

Добавить 3 комментария

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    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Розенберг, похоже, надёжный источник про ВК и Дуровых. Он не врёт, хотя эмоционален и взбалмошен немного. Везде, где он рассказывал про то, что я знаю — всё соответствовало истине.

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    Антон Г.

    У него кто-то остался из друзей и сливает инфу. Надо прошерстить его бывший круг общения, а то так и до промышленного шпионажа далеко.

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