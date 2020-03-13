Экс-топ ВКонтакте и Telegram рассказал в интервью, что не считает TON готовым к запуску «по ряду направлений».

Cофт по-прежнему далёк от идеала даже в плане оформления и документирования, о готовности к выводу токенов на биржи речи не идёт, пользователей нет, спроса нет. Гарантий, что после такого запуска всё не упадёт как технически, так и в плане курса токенов, я бы тоже не дал.

… документация по ключевой части, протоколу консенсуса, появилась только 5 февраля этого года. До этого даже разработчики из дружественного TON Labs занимались реверс-инжинирингом. И признавали наличие критических багов. Эти же люди, кстати, и заявили в суде, что TON «полностью готов и может быть запущен за 5 секунд».