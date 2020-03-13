Яндекс провел презентацию сериалов Яндекс.Студии, созданных для показа на «Кинопоиске HD». Семь сериалов будут выходить раз в месяц.

Роман Волобуев снял «Кликбейт»:

Известный журналист Евгений Малышев возвращается в Москву после пяти лет дауншифтинга. Практически случайно он становится издателем телеграм-канала, известного своими скандальными расследованиями. Канал ведут три отчаянные девушки, которы„рят в своб“слова и не очень разборчивы в методах работы. Малышев обещает поднять канал на новый уровень и сделать из него «последний бастион свободы слова».

А Максим Пежемский -- «Проект «Анна Николаевна»»:

Отечественные учёные создали андроида-полицейского. Идеальная во всех отношениях капитан Анна Николаевна Королькевич отправляется служить в провинциальный город, чтобы увидеть реальную жизнь и стать похожей на человека. Коллеги думают, что Анна Николаевна — дочь замминистра, и ничто не предвещает беды, пока очеловечивание не заходит слишком далеко

Кроме того, покажут триллеры «Водоворот» и «То`пи», комедии «Настя, соберись» с героиней, внутри которой живёт феминистка, и «Беспринцыпные».

Ещё один проект Волобуева -- «Последний министр», про политика, который «действительно хочет изменить жизнь людей к лучшему». В феврале 2019 года, когда о планах «Студии» впервые появилась подробная информация, сериал Волобуева и Цекало должен был рассказывать «о чиновниках и коррупции»

Cтоимость производства одной серии каждого проекта участники рынка оценили в 25 млн рублей, а затраченные средства в целом -- в 1 млрд. Директор по контенту «Кинопоиск HD» Ольга Филипук отнесла проекты к категории «выше среднего по цене производства в сравнении с ТВ-проектами».

По словам госпожи Филипук, в январе 2020 года у «КиноПоиск HD» было более 1 млн смотрящих подписчиков. Сериалы будут доступны только по подписке, в перспективе компания не исключает партнерство с другими площадками.

В 2017 году Apple собралась потратить на производство сериалов и шоу $1 млрд