Оргкомитет одной из крупнейших и старейших конференций РИФ+КИБ объявил, что запланированное в апреле этого года мероприятие предварительно переносится на сентябрь. Точные даты сообщат позже. Купленные билеты будут действительны в сентябре, пожелавшим их сдать деньги вернут.

15 апреля состоится онлайн-старт РИФа в формате, который позволит всем желающим принять дистанционное участие в традиционной открывающей аналитической панели Форума «Рунет сегодня». Такой формат станет регулярным -- онлайн-секции, предваряющие сентябрьский РИФ+КИБ, будут проходить на постоянной основе.

Из формулировки можно понять, что мероприятие может «переехать» на осень, самый жаркий конференц-сезон, не только в 2020 году.