В марте 2016 Mobiltelefon со ссылкой на поддержку YotaPhone предупредил, что у второй версии телефона не будет обновления до Android 6. Телефон продавался с декабря 2014. Вторую версию аппарата, теоретически, уже могла вот-вот сменить третья, но в 2016 году она не вышла. Спустя год производители YotaPhone анонсировали запуск третей модели YotaPhone, но 30 марта внезапно обновили и прошивку для «YotaPhone 2». 5-й Android сменила версия 6.0 Marshmallow. Вслед за обновлением ПО поменялись и цены на достаточно старый телефон в китайских магазинах. Они выросли, а не упали снова, как это происходит в судьбе каждого аппарата, появившегося в продаже достаточно давно. Если в январе 2017 года (см. реплики на Яндекс.Маркете) телефон можно было найти за 7000 рублей ($120), сейчас продавцы требуют за «YotaPhone 2» 11 тысяч ($200). Китайцы поднимают цены в апреле, когда у телефона появилась новая прошивка, некоторые из китайцев уже распродали аппараты. Телефон не просто «виртуально» подорожал — его ещё и покупали, вопреки растущей цене.

Изменение цены «YotaPhone 2» с 5 по 12 апреля 2017 года: со $160 до $200

У бесплатной операционной системы Android есть розничная цена, которую покупатели готовы заплатить именно за операционку, а не за телефон с ней — ведь аппарат «YotaPhone 2» остался тем же самым. Повышение версии Android на «единичку» добавляет $80 к цене смартфона.

Свой ценник есть и у оптовых покупателей Android. По состоянию на январь прошлого года «бесплатная и открытая» операционная система Android принесла Google Inc. $31 миллиард выручки и $22 миллиарда прибыли, выяснилось в ходе суда между Oracle Corp и Google.