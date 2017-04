В копилке «Студии Лебедева» более 3300 выполненных заказов, а среди постоянных клиентов — Центральный банк РФ, «Газпром», «Лукойл», московская мэрия, крупнейшие банки и сотовые операторы. Совокупный оборот его бизнеса может превышать 1 млрд рублей в год. Лебедев отказался общаться с Inc. для этого материала, пояснив, что ему «нечего сказать прессе». Его примеру последовали сооснователи Студии Денис Шохин и Константин Моршнев, арт-директор Эркен Кагаров, а также директор Студии Андрей Дьяков. Тем не менее, Inc. выяснил, когда прошел (и прошел ли) «золотой век» Студии, для чего создан десяток юридических лиц [в опубликованный материал это знание авторы Inc. включили достаточно ограниченно, они перечислили названия различных ООО и рассказали, что кроме дизайна Лебедев открывал кафе, магазины дизайнерских товаров и другие подпроекты, не занятые решением дизайнерских задач] и откуда ценник на дизайн сайта в 3 млн рублей.