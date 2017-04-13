Лебедев отказался общаться с изданием Inc., но они всё-равно изучили бизнес его Студии


В копилке «Студии Лебедева» более 3300 выполненных заказов, а среди постоянных клиентов — Центральный банк РФ, «Газпром», «Лукойл», московская мэрия, крупнейшие банки и сотовые операторы. Совокупный оборот его бизнеса может превышать 1 млрд рублей в год. Лебедев отказался общаться с Inc. для этого материала, пояснив, что ему «нечего сказать прессе». Его примеру последовали сооснователи Студии Денис Шохин и Константин Моршнев, арт-директор Эркен Кагаров, а также директор Студии Андрей Дьяков. Тем не менее, Inc. выяснил, когда прошел (и прошел ли) «золотой век» Студии, для чего создан десяток юридических лиц [в опубликованный материал это знание авторы Inc. включили достаточно ограниченно, они перечислили названия различных ООО и рассказали, что кроме дизайна Лебедев открывал кафе, магазины дизайнерских товаров и другие подпроекты, не занятые решением дизайнерских задач] и откуда ценник на дизайн сайта в 3 млн рублей.

Выручка компаний, входящих в структуру Студии Артемия Лебедева по данным СПАРК за 2015 год иллюстрация издания Inc

По данным СПАРК за 2015 год, дизайнер числится совладельцем или гендиректором более 10 действующих предприятий, еще несколькими компаниями владеют его партнеры — программист Константин Моршнев и управляющий директор Денис Шохин. Значительная часть материала Inc. повещена работам САЛ для российских властей, хотя их не так много: «Общая доля госзаказов, в том числе опосредованных, в бизнесе Лебедева в разные годы составляла не более 10−15%, оценивает бывший бизнес-партнер дизайнера Демьян Кудрявцев. По его словам, упреки в непрозрачности в адрес Лебедева несправедливы».

Исследование: как устроен бизнес Артемия Лебедева

Балет — в Большом, электрокар — Tesla, дизайн — в «Студии Артемия Лебедева». Самый известный дизайнер страны за 25 лет карьеры создал империю по производству фирменного стиля, шрифтов, сайтов, упаковки, печатной продукции — всего.

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