Два белорусских классифайда о продаже авто av.by и A.TUT.BY 12 августа объявили о слиянии. Проект попал в портфель фонда Zubr Capital Fund I, владельцы попытаются развивать единую платформу под брендом av.by. В совет директоров сервиса объявлений вошли представители площадок, фонда и Сергей Осипов — основатель и директор инкубатора сервисов объявлений «Деловой Мир Онлайн», совладелец Cian.ru, Gruzovik.ru. Генеральным директором av.by стал Дмитрий Геранин. В январе 2017 года Геранин, тогда глава Яндекс.Погоды, рассказал про своё приложение для организации похорон Umer, месяц спустя потерял интерес к работе на «Яндекс», уволился, переехал в Минск и, как казалось, сосредоточился на Umer. Но в действительности просто занялся сервисами объявлений в соседней стране. Ещё до работы на «Яндекс», Геранин работал над Zarplata.ru — проектом вышеупомянутого «Делового Мира Онлайн» Осипова.

По инвестиционной стратегии «Zubr Capital Fund I» вкладывает средства в проекты с высоким экспортным потенциалом на территорию России и Казахстана, а другим значимым фактором для фонда является возможная продажа актива стратегу либо IPO портфельной компании.

В 2014 году Осипов рассказал Roem.ru, что «Деловой мир онлайн» замораживает сайт объявлений о покупке/продаже автомобилей auto.dmir.ru: «Auto.ru куплен Яндексом. В автомобильном сегменте конкурировать бессмысленно». Тем не менее, даже 3 года спустя, auto.dmir.ru — живой сайт. А Осипов с коллегами готовит к будущей продаже стратегу белорусскую платформу автомобильных объявлений (в прошлом у auto.dmir.ru были собственные белорусские страницы по адресу auto.dm.by — на момент публикации они недоступны).