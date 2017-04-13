Российские венчурные фонды Runa и Maxfield уже третий раз инвестируют в американскую онлайн-платформу электронных медицинских записей DrChrono, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на инвестдиректора Runa Дмитрия Гальперина. В 2014 году они вложили $2,69 млн в конвертируемых облигациях, а в 2015 — еще $2 млн. На этот раз стартап привлёк $12 млн. Лид-инвестором выступила Runa, в раунде также поучаствовали FundersClub, генеральный директор сервиса Quicken Эрик Данн.

Всего DrChrono уже привлек $19 млн инвестиций. В числе соинвесторов стартапа также Юрий Мильнер, вложивший $650 000. Новые средства компания потратит на рост продаж в сегменте крупных медицинских сетей и развитие решения для финансового менеджмента клиник.

DrChrono работает на очень фрагментированном, но растущем рынке. По мнению аналитиков Research and Markets, его объем оценивался в $22 млрд за 2015 год. Сейчас лидерство принадлежит Athena Health, которая занимает долю в 2,7%, с капитализацией $4,4 млрд, говорит Гальперин. «В США решение может предлагать любая компания. Но есть регламент, где прописано, каким должен быть минимальный функционал таких проектов к определенным датам. Многие компании не успевают и уходят с рынка. DrChrono идет с опережением и фактически забирает их доли рынка», — заключает он.

DrChrono позволяет врачам упорядочить процесс работы с документацией, и упростить пациентам доступ к данным о результатах анализов, рекомендациям врача и записи на прием. По данным DrChrono, база пользователей сервиса составляет 93 000 врачей и более 8 млн пациентов. Компания работает по freemium-модели: основной софт бесплатный, компания продаёт дополнительные опции клиникам — напоминания о визите к доктору, круглосуточную поддержку, образовательные услуги для родителей и другое. Цены за подписку начинаются от $199 за месяц. Ежемесячная выручка компании недавно превысила $1 млн, говорит Гальперин.