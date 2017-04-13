Не только российское подразделение Burger King занимается хулиганской рекламой. Вчера американская компания заставила сотни тысяч девайсов для управления умным домом Google Home гуглить вопперы. Для этого компания выпустила рекламный ролик на ТВ, в котором звучала фраза, дающая команду голосовому помощнику искать бургер, выпущенный компанией.

Burger King запустил ТВ рекламу, в которой произносилась кодовая фраза «ОК, Google», запускающая поиск в интернете и приводящая в итоге на страницу в Wikipedia, которую предварительно отредактировали сотрудники компании. Google отреагировала на «взлом» достаточно быстро, реклама появилась в ТВ эфире вчера утром, к обеду Google Home уже не реагировал на запрос о воперах.

Реклама Burger King появилась в эфире Comedy Central, MTV и ряда других англоязычных телеканалов, ориентированных на молодежную аудиторию. Статью в Wikipedia изменил пользователь Fermachado123, который, по информации СМИ, возможно является директором по маркетингу Burger King Фернандо Мачадо. Часть пользователей интернета осталась недовольна рекламным ходом компании, они изменили текст статьи, добавив в нее упоминания о якобы содержащихся в продукции Burger King канцерогенах и другую негативную информацию, в результате администрация Wikipedia заблокировала текст, запретив вносить в него новые правки.

По данным Strategy Analytics, в 2016 году было продано около 1,8 млн голосовых помощников Google Home и Amazon Echo, к 2020 году их число может достигнуть 15 млн. Пока неизвестно, собирается ли Google вносить какие-то изменения в свою продукцию чтобы предотвратить возможность в будущем использовать уязвимость устройства в рекламных целях.

В начале 2017 года СМИ сообщали, что что голосовой помощник Amazon Alexa реагировал на случайно «услышанную» им телерекламу и даже пытался делать заказы в интернет-магазине. Представители Google отрицают, что каким-то образом сотрудничали с Burger King или другими рекламодателями.