Проблемы Robokassa в прошлом году не прошли бесследно для бизнеса компании. В апреле 2016 ЦБ отключил «Океан Банк» от системы банковских электронных срочных платежей, а потом и вовсе отозвал лицензию. Robokassa обслуживалась именно в этом банке, компании пришлось уйти на резервное подключение к НКО «РИБ», в результате чего перестал работать приём платежей для физлиц и ИП. К концу месяца компания нашла нового партнёра в лице дочернего банка Qiwi. В мае директор по стратегическому развитию Robokassa Татьяна Глазачева говорила, что это серьёзно повлияло на бизнес компании, и теперь понятно насколько.

MARC провели исследование за 2015 и 2016 года проанализировав 116 000 сайтов рунета выяснили, что за год число площадок, которые принимают онлайн-платежи, увеличилось на 32% — с 88 000 до 116 000. Самым популярным агрегатором стала, как и в прошлом году, Яндекс.Касса: её используют около 30% сайтов. Robokassa, которая заняла вторую позицию, снизила долю рынка до 10,3%. Таким образом разрыв между лидерами увеличился в 4,5 раза с прошлого года.

«Такой рост обеспечили сайты, подключившие приём оплаты недавно, хотя они сами работают уже давно, — говорит Станислав Касенков, руководитель digital-направления MARC. — Сейчас онлайн-платежи востребованы даже в таких видах бизнеса, которые традиционно считаются офлайновыми: к примеру, в медицине, автосервисе, клининге, ремонтных, образовательных и коммунальных услугах».

Более 66% сайтов принимают онлайн-оплату через платёжные агрегаторы, 24% используют отдельные платёжные средства напрямую через провайдера — электронные кошельки, 13% настраивают интернет-эквайринг через банки, 7% — через платёжные шлюзы. Около 11% площадок работают с другими агрегаторами, среди которых PayU, Uniteller, PayOnline, Assist, IntellectMoney и ECommPay. На долю каждого из этих агрегаторов приходится 0−2% сайтов.