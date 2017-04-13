Изменения в законы, которые сейчас готовятся, будут приняты и введены ровно с одной целью: запретить бесконтрольный оборот крипты. Что это значит? Задаётся вопросом «Голос». Вовсе не «разрешение делать что угодно», а очень простую вещь, давайте процитирую сообщение агентства ТАСС:

Государство должно знать каждого участника финансовой операции, — отметил (заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев). — Если это сделка, то лицам, принимающим в ней непосредственное участие, необходимо понимать, у кого они покупают и кому они продают, как это происходит при банковских операциях.

«Открывать биткоин-кошелёк придётся только у сертифицированного посредника, только с реальными паспортными данными, на ограниченные суммы и т. д. Так, как сейчас открывается кошелёк в QIWI или Яндекс Деньгах», — предсказал развитие событий «Голос».

О возможной легализации биткоина 12 апреля сообщили «Известия», со ссылкой на руководителя рабочей группы в Госдуме по вопросам криптовалюты Элину Сидоренко (профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО, но не финансист). Рабочая группа создана при депутате от ЛДПР Андрее Луговом. Год назад, в апреле 2016 власти открыто настаивали на преследовании за биткоин-операции. Замглавы Минфина Алексей Моисеев предполагал, что его ведомство попросит Госдуму ввести уголовную ответственность за обмен криптовалюты на рубли, идею поддержал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В августе идею уточнили — власти требуется не запрет, а контроль над каждым участником биткойн-взаимодействия.

Первые блокчейн-взаимодействия пять российских банков провели уже осенью 2016 года. Банк России пригласил для экспериментов с технологией: Qiwi, Сбербанк, Альфа-Банк, Банк «Открытие» и Тинькофф Банк. Параллельно c 2015 года готовилось международное банковское взаимодействие, так «Сбербанк» был готов доработать технологии, лежащие в основе криптовалют, вместе с Goldman Sachs, Barclays и другими крупнейшими банками мира. Перечисленные объединялись в блокчейн-сообщество R3 для создания общих стандартов технологии «блокчейн», которые позволили бы им экономить время и деньги на выпуске ценных бумаг и денежных переводах. Однако в 2017 году выяснилось, что «Сбер» не возьмут в R3, например потому, что из-за самой технологической природы платформы, в сообществе невозможно отключение участника из-за «санкций». Вышеупомянутая Qiwi в R3 вошла — но не как одноимённый банк группы компаний Qiwi, а как платёжная система. В 2015 году глава Qiwi Сергей Солонин говорил журналистам, что компания интересуется технологией bitcoin и в перспективе хочет выпустить собственную криптовалюту для российского рынка, когда законодательство разрешит это. В 2017 Qiwi выделили блокчейн-направление в отдельный бизнес ООО «Киви блокчейн технологии» и приготовились инвестировать в него 100 млн рублей. Следует отметить, что защищённость блокчейна позволяет Qiwi задумываться о блокчейн-взаимодействии с такими компаниями как, например, крымская «Таврида электрик». Этот бизнес находится под санкциями западных стран, поэтому классические, прозрачные для международных банковских властей взаимодействия, с ним невозможны.