IAB Russia опубликовала отчет по рынку видеорекламы в российском сегменте интернет. По итогам 2016 года объем видеорекламы в России, по оценкам экспертов, вырос на 19% и составил 6,6 млрд рублей без НДС. В соответствии с оценкой IAB Russia объема российского рынка online-рекламы, это составляет 24% от брендинговой рекламы в интернете и 5% от всей интернет-рекламы.

По итогам 2015 года IAB оценила рынок в 5,6 — 5,8 млрд рублей, что на тот момент составляло 32% от медийной рекламы и 6% от всего сегмента интернет-рекламы, то есть доля видеорекламы сократилась на один процентный пункт. Тогда же IAB писала, что опрошенные ей эксперты прогнозируют рост рынка видеорекламы в рунете на 10%.

В 2016 году внутри рынка видеорекламы 6,2 млрд рублей приходится на формат in-stream, 400 млн рублей — на out-stream. Ожидается, что в 2017 году in-stream и out-stream начнут активно конкурировать за бюджеты рекламодателей. Рост рынка видеорекламы в 2017 году прогнозируется на уровне — 15−20%.

Основным драйвером рынка видеорекламы является желание брендов более активно общаться с аудиторией милениалов, которые достаточно мало смотрят обычное телевидение. По данным опроса компании Limelight Networks, проведенного в Великобритании и США, около 50% интернет пользователей смотрят онлайн-видео более 2 часов в неделю, при этом среди милениалов две трети смотрят видео в сети более двух часов, а 28% этой аудитории уделяют ему более 7 часов в неделю.

Источник: Limelight Networks

По данным Center on Media and Human Development at Northwestern University и Common Sense американские взрослые проводят перед экранами (всех типов: компьютер, смартфон, игровая консоль, ТВ) на 3−5 часов в сутки больше, чем дети и подростки.

По данным исследовательской компании Magna Global, в 2016 году объем видеорекламы в социальных сетях в США (одна из главных в этой стране — Facebook) вырос на 142% и составил $2,1 млрд, а в 2017 году компания ожидает, что рынок вырастет как минимум до $5 млрд. Статистику, как и предсказания аналитиков, можно подвергать определённому сомнению, точнее нужно уточнять эффективность расходования денег на покупку инструментария у соцсетей. В начале 2017 года Nielsen уличил Facebook в завышении на 94% цифр о видеостриминге, в целом ключевые видеометрики завышались на 60−80% в течение двух лет, чего никто не видел, видеть не мог или не хотел. В декабре 2016 Twitter вслед за Facebook сознался, что завышал показы видеорекламы. В отличие от сети Цукерберга, сервис микроблогов вернул деньги рекламодателям. 10 февраля 2017 года Facebook пообещал провести независимый аудит для некоторых рекламных метрик. Аудит пройдёт в Facebook и принадлежащем соцсети Instagram. Затем обещание дал Google — он намерен проверить видеорекламу на YouTube с помощью основного регулятора медиаизмерений в США Media Rating Council (MRC). Полный пересмотр статистики займёт длительное время, несколько кварталов, объяснил в феврале старший директор по управлению продуктами Google Бабак Пахлаван.